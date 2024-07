Alcantara e i suoi allestimenti per fuoriserie a Goodwood

Alcantara è uno dei nomi più chiacchierati al Goodwood Festival of Speed 2024, l’evento di riferimento nel calendario automobilistico del Regno Unito, sottolineando il suo ruolo di partner privilegiato nell’industria automobilistica. Goodwood è l’ultima festa estiva in giardino del motorsport, una celebrazione imperdibile della più importante città del lusso.

Alcantara e Mclaren

La McLaren Senna con la livrea Senna Sempre, che rende omaggio ad Ayrton Senna, è una delle regine di casa. I colori selezionati per la livrea riprendono la colorazione della bandiera brasiliana. All’interno, un esclusivo rivestimento in Alcantara giallo con traforo e backing verde e un indicatore bianco a ore 12 sul volante dell’auto cattura immediatamente l’attenzione. I pannelli porta imbottiti in Alcantara nera sono decorati con la firma di Ayrton Senna accanto a una sua storica citazione che spiega l’etica e la filosofia del Campione: “Non ho idoli. Ammiro il lavoro, la dedizione e la competenza“. Tra le vetture esposte anche McLaren Artura e McLaren F1 Road Car presentano interni in Alcantara.

Il legame con BMW

Grande attenzione anche nei confronti delle anteprime mondiali BMW M5 e BMW X3. La collaborazione di lunga data tra Alcantara e BMW è stata enfatizzata dalla presenza del materiale Made in Italy in colore nero su entrambe le vetture: sul cielo e sui montanti per la M5, e con un supporto tessile intrecciato da fili blu e rossi sui sedili della BMW X3.

Le altre vetture viste a Goodwood con Alcantara

La Hispano Suiza ha fatto il suo debutto sull’iconica cronoscalata del Goodwood Festival of Speed ​​2024. Per Festeggiare il 120° anniversario del marchio ha presentato la Carmen Boulogne, la hypercar elettrica dal design accattivante e dal carattere sportivo che vede l’impiego di Alcantara nera forata laser con backing arancione a contrasto su sedili e pannelli porta, e Alcantara nera su volante e cruscotto, evidenziando esclusività e qualità. Alcantara è anche sull’italiana Alfa Romeo, che ha portato per la prima volta nel Regno Unito la sua 33 Stradale, e sulla new entry Alfa Romeo Junior. Ed è presente su Lotus Emira, Emeya ed Eletre oltre che sulla Hyundai Ioniq 5N.