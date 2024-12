Al Salone dell’auto di Guangzhou 2024, è stato svelato il tanto atteso AION UT, un SUV urbano che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei veicoli elettrici. Progettato per soddisfare le esigenze della generazione urbana moderna, questo SUV compatto unisce estetica contemporanea, funzionalità avanzata e un nuovo stile di vita. Con il suo design audace e le caratteristiche all’avanguardia, l’AION UT è destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’auto elettrica che vada oltre la semplice mobilità.

Un design pensato per i moderni “esploratori” urbani

AION UT si distingue per il suo design fresco, minimalista e sostenibile. Con una lunghezza di 4270 mm, una larghezza di 1850 mm e un’altezza di 1575 mm, il SUV ha dimensioni ideali per la città, ma offre anche ampi spazi interni per il comfort. L’auto è stata concepita per rispondere alle esigenze di praticità e estetica della generazione digitale, che cerca un veicolo che rappresenti la propria personalità e il proprio stile di vita.

Il frontale dell’AION UT cattura subito l’attenzione con fari distintivi che evocano un’espressione vivace, quasi giocosa. Il design pulito e scolpito, insieme all’iconico cubo digitale, conferisce un aspetto futuristico che attrae sia i giovani professionisti che i tecnofili. Le proporzioni fluide e la presenza di dettagli accattivanti rendono quest’auto una delle più innovative della sua categoria.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

L’interno dell’AION UT riflette la stessa filosofia minimalista ed elegante dell’esterno. Il cockpit è dominato da un sistema a doppio schermo, con un display centrale da 14,6 pollici e un altro da 8,8 pollici, che integra comandi intuitivi e intelligenza artificiale per un’esperienza digitale senza interruzioni. I materiali soft-touch e l’attenzione al dettaglio creano un ambiente raffinato, con un’atmosfera che ricorda quella di un “loft mobile”, dove comfort e tecnologia si fondono in perfetta armonia.

Performance e autonomia per ogni viaggio

L’AION UT è equipaggiato con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 100 kW (134 CV), in grado di spingere l’auto fino a una velocità massima di 150 km/h. La batteria LFP (litio-ferro-fosfato) garantisce un’autonomia impressionante di circa 600 km con una singola carica, rendendo l’AION UT ideale sia per la vita cittadina che per i brevi viaggi extraurbani.

Un prezzo accessibile per il mercato globale

Con un prezzo di partenza di circa 13.000 euro, l’AION UT è accessibile a un ampio pubblico, rendendo l’elettrico alla portata di molti. La divisione Aion del Gruppo GAC, già leader nel mercato cinese dei veicoli elettrici ha ampliato la sua presenza internazionale, trattando il brand come un marchio globale. Il primo passo è stato il lancio del SUV Aion V di seconda generazione, seguito dalla berlina Aion RT. Ora, il terzo modello destinato ai mercati globali è la nuova berlina Aion UT.