GAC Aion Hyper SSR EV: l’hypercar elettrica che fa lo 0-100 km/h in 1,9 secondi

Il colosso cinese GAC ha svelato una serie di nuovi dettagli accompagnati da un’ampia galleria di immagini dedicate all’Aion Hyper SSR EV, potente hypercar 100% elettrica che promette prestazioni sbalorditive.

Aion Hyper SSR EV: prestazioni super

Come anticipato in precedenza, l’Aion Hyper SSR EV si presenta come una hypercar a zero emissioni in grado di sviluppare la bellezza di 1.241 CV, sprigionati da una coppia di motori elettrici. Questi ultimi sono alimentati da un pacco batterie NCM agli ioni di litio, purtroppo però non è stata dichiarata la capacità degli accumulatori e l’autonomia offerta. La cosa che sappiamo è che l’Aion Hyper SSR è davvero un fulmine, infatti, secondo i dati dichiarati dal Costruttore riesce a bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi.

Aion Hyper SSR EV: design avveniristico

Non sono solo le prestazioni mozzafiato a rendere l’auto molto interessante, visto che l’Aion Hyper SSR dal punto stilistico risulta decisamente accattivante. Il corpo vettura è realizzato completamente in fibra di carbonio e si ispira ai concept ENO.146 e Enpulse. La parte anteriore si distingue per i proiettori LED sottili e arcuati, mentre la vista laterale sfoggia cerchi a turbina con inserti in carbonio e suggestive portiere che si aprono verticalmente. Dietro troviamo una grande ala aerodinamica attiva che lambisce i fari LED orizzontali.

Abitacolo hi tech

L’interno della vettura è tecnologico e minimale: il quadro strumenti a due livelli è incastonato tra strutture tubolari a vista che caratterizzano l’intero abitacolo. nella vista d’insieme spicca un volante ispirato alle corse – con la sezione superiore e quella inferiore piatta – che raggruppa tutti i principali comandi della vettura. Al centro della plancia troviamo un enorme display 14,6 pollici dedicato all’infotainment, mentre per la strumentazione troviamo un secondo schermo da 8,8 pollici.

Prezzo

La Aion Hyper SSR EV verrà proposta ad un prezzo di circa 181.000 Euro (secondo il cambio attuale), ovvero un prezzo decisamente competitivo se si prendono in considerazione le dirette concorrenti.