Aion Hyper GT: aerodinamica da record con Cx di 0,19

L’Aion Hyper GT è un’auto elettrica di grande efficienza aerodinamica. Il suo Cx è di appena 0,19. Un coefficiente record fra le vetture di serie: risulta ancora più basso di quello della Mercedes-Benz EQS, che deteneva il precedente primato con 0,20. Ciò è stato reso possibile dall’estrema pulizia delle linee, dagli attenti studi in galleria del vento e dal ricorso a soluzioni attive, che sigillano la carrozzeria quando non serve.

Soluzioni al servizio dei flussi

Fra queste, la mascherina anteriore con griglia Wind Blade, che resta chiusa alle basse velocità, per migliorare la scorrevolezza, riducendo al tempo stesso i consumi. Anche dietro c’è un’appendice mobile: si tratta di un alettone, che si solleva sopra gli 80 km/h, per generare la deportanza necessaria. Le superfici esterne sono molto lisce. Non si notano elementi che sporchino i flussi. Anche le maniglie sono a scomparsa.

Design al servizio della funzionalità

Lo stile sembra modellato dal vento. Poche le emozioni trasmesse, ma le porte a forbice e i cerchi in lega a sei razze da 19 pollici migliorano l’impatto visivo. Questa vettura è stata presentata al Guangzhou Motor Show e mostra quanto siano serie le intenzioni della casa automobilistica cinese del colosso GAC. L’Aicon Hyper GT è una berlina a 5 porte, con linee da coupé generosamente dimensionata. Il passo lungo promette ottimi livelli di abitabilità per i passeggeri.

Aion Hyper GT: prezzo accessibile

L’auto non è ancora in concessionaria, ma può essere già ordinata in Cina, dove le consegne dovrebbero iniziare nella seconda metà dell’anno. Il prezzo di acquisto è stato fissato in circa 40.700 euro, non molti visti i contenuti. Difficile dire a che livelli si spingerà negli altri mercati. Base di lavoro è stata la piattaforma AEP 3.0, pensata per diverse auto elettriche del marchio. Questa vettura vuole proporsi alla clientela come una GT elettrica dal temperamento sportivo, ma accessibile nel suo segmento di mercato.

Ingegneria di alto livello

L’Aion Hyper GT dispone del sistema Fengyun III, una sofisticata tecnologia di telerilevamento satellitare a infrarossi, per identificare gli esseri viventi anche nelle situazioni ambientali più difficili, come in presenza di nebbia fitta o di tempeste di sabbia. Diversi i sistemi di assistenza alla guida, per migliorare la sicurezza attiva. La spinta è assicurata da un motore elettrico da 250 kW (339 CV), con una coppia massima di 434 Nm. Vivaci le prestazioni, testimoniate da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Hyper GT è il secondo modello a zero emissioni del brand Aion.