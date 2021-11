ADAS: cerca di ingannare i sensori, ma si schianta [Video]

Lo abbiamo visto in diversi casi ed oggi giunge una nuova conferma di quanto sia imprudente affidarsi totalmente ai sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il video odierno mostra infatti un’auto con ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) mentre accompagna fuori strada i suoi occupanti.

Chi stava in abitacolo pensava forse di ricavarne dei fotogrammi eroici, da mostrare con orgoglio agli amici, ma l’effetto della bravata è stato un altro. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Purtroppo, quando non si usa il buonsenso, anche ciò che dovrebbe aiutare sul fronte della sicurezza può trasformarsi in un boomerang.

Le immagini mostrano come, addirittura, in questo caso si sia voluto eccedere, piazzando una bottiglia di plastica sul volante, in modo da complicarne i movimenti. Non è difficile prevedere l’esito di tanta leggerezza. L’impressione è che molta gente, ancora oggi, non abbia ancora capito il senso e le modalità d’uso dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida, che migliorano la sicurezza attiva ma non possono coprire i vuoti dell’irresponsabilità.