La Acura NSX Type S fa il record sulla pista di Long Beach [Video]

Un’Acura NSX Type S model year 2022 ha fissato il nuovo record sul giro del circuito cittadino di Long Beach, in California (Stati Uniti d’America). Questa vettura, presentata come la NSX più potente e maneggevole di sempre, detiene ora il primato su quella pista, tra i veicoli di normale produzione.

Con al volante il pilota Ricky Taylor, campione in carica dell’IMSA, la supercar giapponese ha frantumato il precedente crono di riferimento, siglato da Peter Cunningham sulla “vecchia” NSX model year 2019, rispetto alla quale ha fatto meglio di quasi tre secondi. Questo il tempo sul giro ottenuto durante l’impresa: 1’32″784.

Ecco le parole di Taylor a missione compiuta:

Long Beach è una pista molto divertente, ma decisamente impegnativa, con pochissimo margine di errore. Per fortuna, la nuova Acura NSX Type S non è solo follemente veloce, ma anche straordinariamente facile da controllare al limite. È una macchina molto speciale e perfettamente adatta per una pista come questa.

Il modello, nello step 2022, porta a livelli ancora più alti le grandi performance della supercar elettrificata del marchio del Sol Levante, non solo per la potenza del sistema propulsivo, che eroga la bellezza di 600 cavalli, ma anche per la tela dinamica. Immediatamente riconoscibile per il nuovo stile più aggressivo, l’Acura NSX Type S è tanto decisa quanto gradevole. Il design, oltre che distintivo, è efficace sul fronte aerodinamico. Per celebrare l’ultimo anno di produzione della NSX, saranno costruiti solo 350 esemplari di Type S in edizione limitata, 300 dei quali destinati alla clientela statunitense.