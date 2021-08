Honda NSX Type S: il canto del cigno

La Honda NSX Type S sarà l’ultima versione della supercar ibrida prodotta dal Brand giapponese, che uscirà di scena alla fine del 2022. La vettura a motore centrale è in commercio dal 2016 e viene realizzata direttamente negli USA, nello stabilimento Honda Performance Manufacturing Center a Marysville, nell’Ohio. Per questo sarà il canto del cigno di un modello iconico degli ultimi anni: verranno realizzati 350 esemplari, dei quali 300 solo per il mercato americano. Un bell’omaggio a una nazione che ha apprezzato moltissimo questa speciale supercar.

Caratteristiche

La NSX Type S si presenta con una mascherina più grande all’anteriore, mentre nel retro ci sono stati molti aggiornamenti estetici. Anche dal punto di vista tecnico sono state effettuate delle migliorie che aumentano la potenza complessiva. Oltre ai badge Type S, questa vettura adotta specifici cerchi in lega a cinque razze, ha il tetto e le appendici aerodinamiche in fibra di carbonio e una nuova colorazione della carrozzeria in tinta Gotham Gray. Disponibile come optional un pacchetto di alleggerimento che aggiunge i dischi carboceramici, specifici pneumatici Pirelli P Zero, il cofano motore in fibra di carbonio, e degli interni sempre dello stesso materiale, che diminuiscono il peso totale di ben 26 kg.

Migliorie per il motore

La Honda NSX Type S sfrutta pienamente il V6 biturbo da 3,5 litri a tre motori elettrici, che raggiunge la potenza di sistema di 600 CV, con 667 Nm di coppia. Assemblato a mano in una struttura speciale presso l’Anna Engine Plant, in Ohio, il V6 è stato reso ancora più performante tramite nuovi iniettori, nuovi intercooler e nuovi turbocompressori condivisi con la NSX GT3 Evo. Grazie a questi cambiamenti la potenza del motore termico passa da 500 a 520 CV. Il cambio è un automatico a doppia frizione (DCT) a 9 velocità, ancora più veloce (in modalità Sport il nuovo Rapid Downshift consente al driver di saltare diverse marce alla volta tenendo premuto il paddle downshift), e la trazione è l’integrale Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD), il cui software è stato aggiornato.

Prezzo

Per avere il privilegio di possedere la Honda NSX Type S è necessario staccare un assegno di 182.500 dollari (155.000 euro), chiaramente con il pacchetto di alleggerimento Lightweight Package.