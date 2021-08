AudABT RSQ8-R: già esauriti tutti i 125 esemplari

La Signature Edition Johann ABT della Audi RSQ8-R ha venduto tutti i 125 esemplari preventivati in tempi da record. L’auto è nata per rendere omaggio ai 125 anni della compagnia e la tiratura della serie limitata è andata esaurita in appena 12 mesi.

Il tuner ABT

Per chi ancora non conoscesse questa azienda, ABT Sportsline che ha sede in Germania è il più grande customizzatore al mondo di veicoli del gruppo VW, in particolare dei modelli Audi. Gli interventi che propongono partono dall’innesto di una maggiore potenza del motore ai kit carrozzeria, oltre alle sospensioni e al design degli interni, fino a una vasta collezione di cerchi in lega. Il programma ABT Individual consente anche soluzioni esclusive su misura.

L’azienda bavarese compete anche nel mondo delle corse al più alto livello internazionale: ad esempio come team privato, cerca gloria nel DTM (German Touring Car Masters), e con grande successo nella Formula E. Ha mosso i primi passi nella serie di corse elettriche a partire già dal 2014 ed è stata incoronata con il titolo di campione nel 2017.

Le specifiche

L’auto ha un bel bagaglio di potenza e può vantare ben 750 CV, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, risultato decisamente migliore della versione “standard” che ha 608 CV. In realtà sotto al cofano la RSQ8-R monta lo stesso motore: a fare la differenza è l’ABT Engine Control, un’unità che, insieme ad uno speciale intercooler permette di dar vita a quasi 150 CV sopiti.

A rendere il tutto ancora più sofisticato ci sono anche le sospensioni, nate per essere più sportive delle originali, e una serie di rifiniture che vanno a migliorare vari aspetti dell’auto. Il lavoro effettuato su questo grande SUV è piaciuto in modo particolare, vista la risposta avuta dal pubblico, che ha partecipato positivamente alla campagna di vendita e in 12 mesi è stato registrato il sold out definitivo.