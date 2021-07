Audi RS Q3: ancora più sportiva con il tuning di ABT

L’Audi RS Q3 è il SUV compatto più potente della Casa dei quattro anelli. È messo a punto da Audi Sport, equipaggia un potente motore a cinque cilindri che condivide con l’Audi RS 3, un kit carrozzeria specifico, freni e sospensioni sportivi e un interno personalizzato all’altezza della gamma RS del marchio tedesco. Nonostante il livello di questa sport utility ABT Sportsline, propone un tuning che offre più potenza, una nuova sospensione e nuove ruote da 21 pollici.

Il cuore pulsante della RS Q3 è lo stesso che montano la RS 3 Sportback e la RS 3 Sedan. Si tratta del cinque cilindri 2.5 TFSI, che di fabbrica sviluppa 400 CV di potenza e 480 Nm di coppia massima. A questo vanno aggiunti un cambio automatico S tronic a doppia frizione a sette rapporti e una trazione integrale quattro con assetto specifico.

Upgrade meccanico

Nonostante le prestazioni già elevate di questo powertrain, ABT Sportsline ha deciso di fare la sua magia e ha aggiunto una dose extra di potenza a questo SUV compatto sportivo di Audi. Grazie alla centralina ABT Engine Control (AEC), la RS Q3 sviluppa 440 CV di potenza e una coppia massima di 520 Nm. E ovviamente questo upgrade ha un effetto diretto sulle sue prestazioni, con uno 0-100 km/h che si completa in 4,3 secondi (0,2 secondi in meno rispetto al modello di fabbrica) e una velocità massima che sale a 285 km/h.

Modifiche esterne

Per quanto riguarda gli esterni ABT ha messo a disposizione della RS Q3 un vasto assortimento di cerchi in lega con misure da 20 e 21 pollici, con i modelli DR, ER-C, FR e GR. A questa gamma si aggiungono i nuovi cerchi Sport HR da 21 pollici rifiniti in nero lucido con design a dieci doppie razze. Dal punto di vista del telaio invece monta unai sospensione ABT regolabile in altezza che abbassa l’assetto di 20-35 mm all’anteriore e di 25-40 mm al posteriore.

Infine ABT ha progettato per la RS Q3 una serie di componenti specifici per gli interni. Tra questi il nuovo pulsante di avviamento con il logo tuner, le luci di cortesia integrate nelle portiere e le coperture del telaio dei sedili con finitura in carbonio.