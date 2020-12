Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II all'asta in Arizona

Di Rosario Scelsi martedì 8 dicembre 2020

Auto rara e muscolosa, con look corsaiolo, la Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II è una preda ambita nelle vendite all'incanto.

Un esemplare di Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II andrà all'asta in Arizona il prossimo 22 gennaio. Si tratta del modello con telaio WDB2010361F735977, la cui nascita risale al 1990. A curare la vendita sarà RM Sotheby's, che gode di ottima fama sul mercato.

Questa "belva" stradale, battezzata EVO II dagli appassionati, si presenta allo sguardo con un look di taglio chiaramente pistaiolo, che esprime senza filtri l'energia portata in corpo.

A dominare la scena, sul piano stilistico, è il grandissimo alettone posteriore, sviluppato per ottimizzare la deportanza, ma anche il resto della carrozzeria mostra i muscoli, con una tale forza da mettere quasi in soggezione. Certo, lo stile è tutta un'altra cosa, ma qui la personalità è stellare.

La Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, nata in 502 esemplari, gode della spinta di 235 scalpitanti cavalli, erogati dal motore a quattro cilindri in linea da 2.5 litri, che esprime il suo vigore con la giusta carica sonora, anche nel passaggio da 0 a 100 km/h, coperto in 7"1. Tocca quota 250 km/h la velocità massima.

Degno dell'aspetto è l'handling, strettamente imparentato col mondo delle corse, perché questa vettura della "casa di Stoccarda" fece da base per i bolidi destinati al prestigioso campionato DTM, dove la EVO II brillò come una stella: noblesse oblige. La Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II stradale altro non era che la versione "street legal" dell'omonima auto da gara del Deutsche Tourenwagen Masters. Oggi un esemplare della specie viene offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti nell'asta di RM Sotheby's in Arizona. Se avete soldi e passione, segnate in agenda la data del 22 gennaio. La vendita è senza prezzo di riserva.

Foto | Facebook RM Sotheby's