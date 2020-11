Citroen ë-C4: disponibilità e prezzi

Di Junio Gulinelli mercoledì 11 novembre 2020

Equipaggiamento di serie, allestimenti e prezzi della nuova compatta elettrica francese.





La nuova compatta elettrica francese, la Citroen ë-C4 ha ora un prezzo per il mercato italiano. La versione di accesso Feel viene proposta a partire da 35.150 euro. Gli altri due allestimenti sono Feel Pack e Shine, con prezzi rispettivamente a partire da 36.150 euro e 37.150 euro.

Motore , batteria e autonomia

A spingere tutte le versioni della Citroen ë-C4 ci pensa il motore a magneti da 136 CV e 260 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 52 kWh, che garantisce fino a 350 km di autonomia.

Equipaggiamento di serie e allestimenti della Citroen ë-C4

Citroen ë-C4 Feel

L’equipaggiamento di serie della versione d’accesso alla gamma comprende: cerchi in lega Crosslight diamantati di 18 pollici, fari a led con tecnologia “Citroën Led Vision”, proiettori fendinebbia a led con funzione cornering, climatizzatore automatico bizona, freno di stazionamento elettrico, interni in tessuto “Meanwhile”, sistema multimediale TouchPad da 10” compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, radio digitale DAB con 6 speaker, strumentazione digitale con schermo da 5,5”, sistema di allerta rischio collisione, frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore e limitatore di velocità, sensore posteriore di parcheggio, sistema di mantenimento della corsia e driver attention alert.

Citroen ë-C4 Feel Pack

La Citroën ë-C4 aggiunge aggiunge all’equipaggiamento della entry level anche i sedili Advanced Comfort, l’head-up display a colori, la telecamera di retromarcia, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, il sistema di navigazione connesso Citroën Connect Nav, il supporto per il tablet Smart Pad Support Citroën e il vano portaoggetti scorrevole sulla plancia.

Citroen ë-C4 Shine

Al top della gamma, l’allestimento Shine offre in più il sistema di accesso e accensione senza chiave, i sensori di parcheggio anteriori, gli interni in Metropolitan Grey, il volante in pelle pieno fiore, i vetri posteriori oscurati e il pacchetto di assistenza alla guida completo che prevede il sistema di sorveglianza dell’angolo cieco e il cruise control adattativo con funzione stop&go.