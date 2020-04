Renault 5 Turbo: 40 anni per la belva francese

Di Rosario Scelsi sabato 25 aprile 2020

Look minaccioso e performance di livello per un'auto storica giunta agli otto lustri di vita, ecco la Renault 5 Turbo

Compie 40 anni la Renault 5 Turbo, versione sportiva della nota utilitaria francese prodotta dal 1972 che, in questa declinazione, guadagna muscoli da culturista. Prodotta dal marchio transalpino fra il 1980 e il 1985, la "belva sovralimentata" ha saputo guadagnare un poster nella stanza di molti appassionati.

Nata come base per la variante da rally, ebbe in questa dimensione anche un certo successo, vincendo alcune gare del campionato del mondo.

Il progetto prese le mosse a fine anni settanta e diede una nuova identità genetica alla Renault 5, stravolta nello stile e nell'architettura meccanica, grazie anche alla disposizione posteriore centrale del potente motore, abbinato alla trazione posteriore.

Energia e stile aggressivo

L'impatto stilistico è davvero forte, quasi spaventoso. Non si può certo parlare di un'auto piena di grazia, ma il suo look non lascia indifferenti e, se prende, lo fa in modo incisivo, alimentando la febbre della passione. Nella versione stradale, la Renault 5 Turbo eroga la potenza di 160 cavalli, sviluppati da un motore 4 cilindri in linea di 1.4 litri, che spinge con vigore, soprattutto agli alti regimi, grazie alla sovralimentazione, con pressione di 0.86 bar.

Notevoli le performance, che mettevano in soggezione alcune supercar dell'epoca, specie nel passaggio da 0 a 100 km/h, coperto in soli 6"5. La velocità massima tocca quota 200 km/h. La Renault 5 Turbo ha segnato l'introduzione nella gamma della competenza tecnica acquisita nelle gare sul turbocompressore e prefigura la democratizzazione di questa tecnologia. Il suo appeal ne fa ancora oggi un'auto adulata, ricercata, desiderata.

Questa "extraterrestre" ha rivoluzionato il mondo delle piccole "bombe" a quattro ruote. La sua produzione prese le mosse a maggio 1980. Nel 1982 furono introdotti dei piccoli cambiamenti tra cui scambiatori più performanti, porte in lamiera (non più in alluminio) e nuove tinte di carrozzeria.

Renault 5 Turbo 2

Al Salone di Parigi di quell'anno risale la presentazione della Renault 5 Turbo 2, step evolutivo che si distingue dal modello precedente innanzitutto per gli interni. Nel 1983 la sportiva compatta di Régie cambia più radicalmente i suoi connotati abbandonando l'abitacolo e i sedili sofisticati firmati Bertone per adottare gli elementi, i sedili e le finiture interne di Renault 5 Alpine Turbo.

In quella stagione agonistica il Gruppo 4 è sostituito dal Gruppo B, in funzione del quale viene sviluppata la Renault 5 Turbo modello "Tour de Corse", con potenza di 240 cavalli a 7.000 giri/min. Il suo difetto, rispetto alle concorrenti, è che ha pneumatici troppo stretti, senza possibilità di utilizzarne altri.

Per ovviare al problema, nel 1984 sboccia un uovo step (codice 8221), che offre la possibilità di montare sulla futura Renault 5 Turbo Maxi gomme più larghe durante le gare. Questa evoluzione per la stagione 1985 segna un incremento di cilindrata a 1.5 litri, per 350 cavalli di potenza. A suo favore un peso ridotto a 905 kg, un impianto frenante potente, uno sterzo più diretto, nuovi ammortizzatori. Maxi è l'evoluzione per eccellenza della Renault 5 Turbo. Fra gli interpreti in gara, un posto in prima fila spetta al mitico Jean Ragnotti, suo più popolare, titolato, eccentrico e talentuoso pilota.

Schede Tecniche

SCHEDA TECNICA RENAULT 5 TURBO

- Motore: 4 cilindri in linea

- Posizione: centrale longitudinale

- Cilindrata: 1397 cm3

- Alesaggio x corsa: 76 x 77 mm

- Rapporto volumetrico: 7:1

- Coppia massima: 21,4 mkg a 3.250 giri/min

- Distribuzione: albero a camme laterale

- Raffreddamento: liquido

- Alimentazione: iniezione elettronica Bosch K Jetronic

- Sovralimentazione: turbo Garrett T3

- Cavalli fiscali: 6 cv

- Trasmissione: su ruote posteriori

- Frizione: bidisco

- Trasmissione: 5 rapporti

- Tipo di carrozzeria: monoscocca in acciaio, biposto

- Sospensioni: a triangoli sovrapposti anteriori e posteriori, barre di torsione, barre antirollio, ammortizzatori telescopici

- Impianto frenante: dischi ventilati anteriori e posteriori

- Sterzo: a cremagliera

- Pneumatici: anteriori 190/55 HR 340 e posteriori 220/55 VR 365

- Peso: 970 kg

- Velocità massima: 200 km/h

- 400 m. partenza da fermo: 15,15 secondi

- 1000 m. partenza da fermo: 28,4 secondi

SCHEDA TECNICA RENAULT 5 TURBO "CEVENNES"

- Data di commercializzazione: giugno 1981

- Numero di unità prodotte: 20 (clienti competizione)

- Tinte: carrozzeria gialla Renault, interni neri

- Carrozzeria-scocca: rinforzata “asfalto” in diversi punti

- Motore: di serie, provvisto di kit da competizione per portare la potenza a 185 cv

- Trasmissione: pignoni rally 5 rapporti

- Impianto frenante: 4 dischi ventilati e forati con ripartitore della frenata manuale nell'abitacolo

- Ruote: cerchi di serie dotati di pneumatici TRX VR Michelin

- Roll-bar: 10 punti

- Peso: 925 kg

SCHEDA TECNICA RENAULT 5 TURBO "TOUR DE CORSE"

- Data di commercializzazione: gennaio 1983

- Numero di unità prodotte: 20 (clienti competizione)

- Tinte: carrozzeria gialla Renault, paraurti anteriore e posteriore bianchi

- Carrozzeria-scocca: irrigidita e composta da una monoscocca in lamiera d'acciaio

- Motore: 1.397 cm3 sovralimentato da Turbo Garrett T3, da 240 a 285 cv a seconda del kit

- Trasmissione: pignoni rally 5 rapporti

- Impianto frenante: 4 dischi ventilati radialmente e forati con ripartitore della frenata manuale nell'abitacolo

- Ruote: cerchi "Minilite" dotati di pneumatici TRX Michelin

- Roll-bar: 16 punti

- Peso: 930 kg

SCHEDA TECNICA RENAULT MAXI 5 TURBO

- Data di commercializzazione: 1985

- Numero di unità prodotte: 20

- Tinte: bianco madreperla

- Carrozzeria-scocca: scocca in acciaio con padiglione in alluminio, irrigidita, carrozzeria progettata in base a studi effettuati nella galleria del vento

- Motore: 4 cilindri in linea, 1.527 cm3, 350 cv, turbocompressore

- Trasmissione: pignoni rally 5 rapporti

- Impianto frenante: 4 dischi ventilati in ghisa

- Ruote: cerchi monoblocco Speedline in magnesio, dotati di pneumatici TB 20 Michelin

- Roll-bar: a gabbia in alluminio, 16 punti

- Peso: 905 kg

SCHEDA TECNICA RENAULT 5 TURBO 2 "PRODUCTION"

- Data di commercializzazione: 1985

- Numero di unità prodotte: 6

- Carrozzeria-scocca: scocca in acciaio autoportante rinforzata e roll-bar a gabbia in alluminio

- Motore: 4 cilindri in linea, 1.419 cm3, 370 cv, turbocompressore

- Trasmissione: 5 rapporti

- Impianto frenante: 4 dischi ventilati radialmente e forati

- Peso minimo: 1.060 kg