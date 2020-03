Nuova Fiat 500e: allo studio anche le gemelle di Opel e DS?

Di Dario Montrone lunedì 23 marzo 2020

La nuova Fiat 500e potrebbe essere affiancata dalle gemelle Opel Adam e DS 1, assieme alle già ipotizzate Citroen C1 e Peugeot 108.



Oltre ai modelli Peugeot 108 e Citroen C1, la nuova Fiat 500e a propulsione elettrica potrebbe essere affiancata da altre 'gemelle', ovvero la seconda generazione della Opel Adam e l'inedita DS 1. Ovviamente tutto dipende dalla fusione tra i gruppi automobilistici FCA e PSA, in programma entro fine anno.

Come la Fiat 500e, anche le nuove DS 1 E-Tense ed Opel Adam-e dovrebbero essere prodotte presso l'impianto italiano di Mirafiori (TO) che prevede l'assemblaggio annuale di circa 80.000 unità per le citycar elettriche. Inoltre, condivideranno il motore elettrico da 87 kW o 118 CV di potenza, nonché il pacco delle batterie da 42 kWh per 320 km di autonomia.

Adam a tre porte e DS 1 a cinque porte

A livello estetico, la nuova Opel Adam avrà anch'essa la carrozzeria a tre porte, ma potrebbe essere proposta anche nella variante cabriolet Open Air, ovvero la gemella della Fiat 500e Cabrio. L'inedita DS 1, invece, dovrebbe avere la carrozzeria a cinque porte, in quanto rappresenterebbe la versione di serie della concept car Citroen Revolte esposta al Salone di Francoforte del 2009 come edizione in chiave moderna della mitica 2CV. Infine, non è esclusa anche la nuova Lancia Ypsilon Ecochic Electric, ovvero la ipotetica gemella della DS 1 E-Tense.