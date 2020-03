Audi TT Sportback: nuove indiscrezioni sulla berlina coupé

Di Dario Montrone giovedì 5 marzo 2020

In arrivo la nuova Audi TT Sportback, molto probabilmente assieme alle 'gemelle' Volkswagen Scirocco e Cupra Bocanegra.



L'anno prossimo dovrebbe debuttare l'inedita Audi TT Sportback, versione di serie dell'omonima concept car esposta al Salone di Parigi del 2014. Diversamente dalla nuova A3 Sedan in arrivo, questo modello andrà a competere direttamente con le connazionali berline coupé Mercedes-Benz CLA e BMW Serie 2 Gran Coupé, peraltro già disponibili sul mercato europeo.

Molto probabilmente, per contenere i costi di sviluppo e sfruttare al massimo le economie di scala, la nuova Audi TT Sportback dovrebbe essere prodotta assieme a due gemelle, ovvero la Volkswagen Scirocco e la Cupra Bocanegra. La Casa di Wolsfburg colmerebbe non solo il vuoto lasciato dall'omonima coupé, ma tornerebbe nel segmento delle berline compatte con l'alternativa in chiave sportiva rispetto alla Volkswagen Jetta, mentre il costruttore iberico potrebbe riallacciare il filo interrotto con l'uscita di scena delle Seat Toledo ed Exeo.

Per quanto riguarda le altre declinazioni della nuova Audi TT, oltre all'inedita Sportback, non è esclusa la quarta generazione dei modelli TT Coupé e TT Roadster. Infatti, sarebbe allo studio lo sviluppo condiviso con Porsche per le nuove 718 Cayman e 718 Boxster a motore centrale e trazione posteriore. Inoltre, potrebbe essere introdotta anche la versione e-tron a propulsione elettrica, assieme alle 'gemelle' Porsche e-718 e Volkswagen ID.R, quest'ultima solo con la carrozzeria spider.

Sarebbe stata esclusa la trasformazione della Audi TT nella crossover a propulsione elettrica, per evitare la sovrapposizione con la futura Audi Q4 e-tron. Allo stesso modo, non dovrebbe debuttare la versione di serie della concept car Audi TT offroad, esposta al Salone di Pechino del 2014, per evitare la concorrenza interna con la SUV coupé Audi Q3 Sportback. Tuttavia, la denominazione offroad potrebbe essere utilizzata per la variante con lo stile da SUV della nuova Audi TT Sportback, come la piccola Audi A1 citycarver 'alter ego' della A1 Sportback.