BMW Serie 2 Gran Coupé: prezzi e allestimenti

Di Tommaso Giacomelli venerdì 21 febbraio 2020

BMW lancia la Serie 2 Gran Coupé, una tre volumi compatta con grande personalità e sportività. Sei allestimenti e tanti motori per ogni esigenza.

Le vetture a tre volumi non sono più una sicurezza commerciale, specialmente nel mercato italiano dove si privilegiano SUV e crossover, ma vi è un'eccezione, ed è quella rappresentata dai modelli premium tedeschi. Quindi, dopo aver visto Audi A3 Sedan e Mercedes-Benz Classe A berlina, stavolta anche BMW vuole partecipare al banchetto e lancia la sua nuova Serie 2 Gran Coupé, un'auto che prima non c'era e che rappresenta un'intrigante alternativa a quelle vetture che abbiamo appena elencato. La parentela con la nuova Serie 1 è abbastanza evidente, vuoi per il design, con un'anteriore fedelmente ispirato, vuoi per la scelta della trazione anteriore (o integrale), proprio come la recente entry level del mondo BMW. Ma questa nuova Serie 2 Gran Coupé vuole colpire e stupire tutti quanti, sia per dotazioni che per piacere di guida.



Design

Rispetto alla Serie 1, la Serie 2 Gran Coupé differisce per un frontale dalla mascherina più larga, per i fari più rastremati, e per un pizzico di sportività in più, come l'assenza delle cornici dei finestrini. Il profilo è molto filante, nonostante l'aggiunta del terzo volume. Il posteriore è molto originale e dalle linee non comuni, con i fanali orizzontali molto estesi che sembrano quasi sfiorarsi sotto il cofano posteriore. Questo esalta la larghezza dell'auto nel suo complesso. Infine, il bagagliaio sorprende, risultando piuttosto capiente, con 430 litri dichiarati, ben 50 litri in più della Serie 1.



Motori

Al momento del lancio sono tre i motori disponibili, tutti quanti turbo. Ci sono due benzina e un diesel: il 1.5 (tre cilindri) da 140 cavalli della 218i e il 2.0 da 306 CV e il 2.0 diesel da 190 cavalli della 220d. Successivamente arriverà anche la 216d, che sarà equipaggiata con un 1.5 a gasolio da 116 CV. Di base (eccetto la 2.0 306 CV) hanno la trazione anteriore, ma soltanto la 220d ha di serie il cambio automatico a otto marce, mentre le altre hanno un cambio manuale a sei rapporti. Al momento solo le turbodiesel rispettano le norme Euro 6d, mentre le versioni a benzina sono omologate Euro 6d-Temp.



Allestimenti

Gli allestimenti disponibili sulla BMW Serie 2 Gran Coupé sono sei. Il primo è quello "base" che offre di serie la frenata automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento in corsia, l'allarme anti-colpo di sonno e fari full led. Ma per avere il cruise control servono 350 euro. Salendo di grado troviamo l'Advantage (850 euro in più), cha ha il cruise control di serie e che porta in dote anche i sensori di distanza anteriori e posteriori, ma mancano gli specchietti ripiegabili e riscaldabili elettricamente. Ulteriore step verso l'alto è quello del pacchetto Business Advantage (servono ulteriori 1.500 euro) così come il Luxury: il primo sfrutta un sistema di infotainment con l’aggiornamento automatico e altri servizi connessi; il secondo, invece, aggiunge dettagli cromati e sedili in pelle. Lo Sport è un'ulteriore allestimento verso l'alto che comprende inserti nero lucido e poltrone avvolgenti, poi abbiamo M Sport (altri 1.550 euro) che utilizza un assetto sportivo ribassato di 10 mm, la pedaliera in alluminio con logo “M” su diverse parti, compreso il volante. Va menzionata anche la M235i, la quale è un mondo a parte, con cerchi da 18”, impianto frenante maggiorato, e “clima” bizona.



Prezzi



216d - 34.000 euro



216d Advantage - 34.850 euro



216d Business Advantage - 36.350 euro



216d Sport - 38.450 euro



216d Luxury - 38.800 euro



216d M Sport - 40.000 euro



:





220d - 41.500 euro



220d Advantage - 42.350 euro



220d Business Advantage - 43.850 euro



220d Sport - 45.950 euro



220d Luxury - 46.300 euro



220d M Sport - 47.500 euro





218i - 32.000 euro



218i Advantage - 32.850 euro



218i Business Advantage - 34.350 euro



218i Sport - 36.450 euro



218i Luxury - 36.800 euro



218i M Sport - 38.000 euro



: