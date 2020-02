Formula E: Porsche, rookie test per Makowiecki e Preining a Marrakesh

Di Rosario Scelsi venerdì 28 febbraio 2020

Una sessione importante per i due piloti Porsche, che si confronteranno con le dinamiche di guida dei nuovi bolidi di Formula E.

Frédéric Makowiecki e Thomas Preining saranno in pista in Marocco per il team TAG Heuer Porsche Formula E durante il rookie test ufficiale del campionato ABB FIA Formula E. Il giorno dopo l'E-Prix di Marrakech (1 marzo 2020), i due piloti reclutati dalla casa di Stoccarda prenderanno il posto dei piloti ufficiali Neel Jani (CH) e André Lotterer (DE). Ciò darà loro la possibilità di acquisire esperienza al volante della Porsche 99X Electric e di fornire informazioni alla squadra.

Makowiecki è un pilota ufficiale Porsche dal 2014. Molti i suoi successi sportivi in GT, tra i quali spicca la vittoria alla 24 Ore del Nürburgring 2018. Con la nuova Porsche 911 RSR, il francese partecipa anche al campionato IMSA WeatherTech SportsCar 2020, dove in tempi recenti ha vinto due gare di durata a Sebring. La sua prima esperienza al volante di un'auto da corsa completamente elettrica risale al 2018, quando prese parte per la prima volta a un test ufficiale della Formula E.

Queste le sue parole: "Non vedo l'ora di misurarmi col rookie test del team TAG Heuer Porsche Formula E a Marrakech. Sono già stato in grado di impratichirmi al simulatore. Ora è il momento di mettere in atto ciò che ho imparato. Rispetto alle auto da corsa GT che di solito guido in pista, sarà sicuramente un cambiamento. Anche se ho già preso parte al test per principianti a Marrakech nel 2018, mi sento un nuovo arrivato. I veicoli si sono sviluppati enormemente da allora. Ecco perché sono molto entusiasta di vedere come si sente la Porsche 99X Electric".

Preining è stato un uomo fisso nella squadra Porsche dal 2017 e fa parte del team TAG Heuer Porsche Formula E come driver per i test e lo sviluppo da settembre 2019. La scorsa stagione è stato un Porsche Young Professional per il team clienti di Porsche Gulf Racing nella FIA WEC (classe GTE-AM) ed ha anche partecipato ai Master ADAC GT con Herbert Motorsport. Alla 6 Ore di Fuji, alla 1000 Miglia di Sebring e alla 24 Ore di Le Mans l'austriaco e i suoi compagni di squadra hanno guadagnato il quarto posto. Nel 2020 Thomas partecipa all'Intercontinental GT Challenge e alla Blancpain Endurance Series. Nel FIA WEC supporta il team di clienti Dempsey Proton Racing.

Queste le sue parole: "Dopo aver trascorso alcune ore nel simulatore, non vedo l'ora di uscire finalmente in pista con la Porsche 99X Electric. È molto eccitante per me far parte del progetto Porsche Formula E come pilota di test e sviluppo. All'apertura della stagione a Diriyah, ero lì per interiorizzare i processi e le procedure in pista. Spero di poter fornire al team di Marrakech ulteriori approfondimenti importanti".