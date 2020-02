Salone di Ginevra 2020: tutte le novità di Seat e Cupra

Di Dario Montrone mercoledì 26 febbraio 2020

Alla kermesse elvetica sono attese le nuove Seat Leon e Seat Tarraco FR, nonché la sportiva Cupra Leon e l'inedita Cupra Formentor.



I brand Seat e Cupra saranno presenti all'imminente Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo, con numerose novità, a partire dall'anteprima mondiale della nuova Cupra Formentor, l'inedita SUV coupé di dimensioni compatte che sarà disponibile anche con la propulsione ibrida Plug-In e rappresenterà la versione di serie dell'omonima concept car esposta alla kermesse elvetica dello scorso anno. Sarà dato spazio anche al Seat eScooter, lo scooter a propulsione elettrica già svelato al Mobile World Congress 2020.

Inoltre, sarà presentata la nuova Cupra Leon, proposta sia nella variante hatchback a cinque porte che come Leon Sportstourer con la carrozzeria station wagon. La relativa gamma comprenderà il motore a benzina 2.0 TSI nelle versioni da 245 CV e 300 CV, la configurazione 4Drive a trazione integrale da 310 CV di potenza e la declinazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 245 CV di potenza complessiva. Sarà affiancata dall'elettrica Cupra e-Racer da 680 CV di potenza e 960 Nm di coppia massima, destinata al campionato superturismo Pure ETCR che partirà nel 2021.

Non mancherà la quarta generazione della Seat Leon, presente al Salone di Ginevra 2020 con il propulsore 1.5 TGI da 130 CV di potenza della versione a metano dotata di tre serbatoi da 17,3 kg per 440 km di autonomia aggiuntiva e strumentazione digitale Seat Digital Cockpit, nonché del sistema Seat Drive Profile con le modalità di guida Eco, Normal, Sport ed Individual. Alla kermesse elvetica sarà esposta anche la declinazione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva e 60 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica grazie al pacco delle batterie da 13 kWh, affianco alle configurazioni 'mild hybrid' da 48V con le motorizzazioni a benzina 1.0 eTSI da 110 CV e 1.5 eTSI da 150 CV di potenza.

Infine, sarà presentata anche la nuova Seat Tarraco FR, riconoscibile per la calandra dedicata, le modanature dei passaruota, le barre sul tetto e le cornici dei finestrini di colore nero, gli specchietti retrovisori esterni di colore Cosmo Grey, lo spoiler posteriore, il diffusore integrato, il lettering Tarraco specifico, la fanaleria posteriore 'coast to coast' e i cerchi in lega FR da 19 o 20 pollici di diametro. L'abitacolo, invece, è caratterizzato da elementi specifici come il volante sportivo con il logo FR, la pedaliera in alluminio, il display touch screen centrale da 9,2 pollici e i sedili sportivi Bucket con la funzione Memory, ma sono previste anche le sospensioni sportive e la nuova colorazione Merlot Red.