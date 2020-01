Seat Leon: le versioni ibride plug-in

Di Junio Gulinelli giovedì 30 gennaio 2020

La variante PHEV della quarta generazione della compatta spagnola sarà proposta sulle due carrozzerie, berlina e sportstourer, entrambe basate sull'allestimento top di gamma FR





Anche la quarta generazione della Seat Leon arriva sul mercato con una versione ibrida plug-in, disponibile sia con la carrozzeria berlina che con la familiare Sportstourer. La marca spagnola ha confermato, con l’anteprima mondiale, queste varianti specifiche più efficienti che si aggiungeranno all’altra proposta PHEV di Seat con tecnologia eHybrid, la Tarraco plug-in.

Con l'allestimento FR

Come sulla SUV, le versioni ibride della Seat Leon saranno abbinate all’allestimento top di gamma ‘FR’, pertanto sfoggeranno la griglia frontale a nido d’ape verniciata in nero, il paraurti frontale con prese d’aria più generose e le luci di direzione dinamiche. Lo stesso look sportivo riguarderà anche il posteriore con le prese d’aria nascoste dietro al paraurti. Inoltre il nome del modello sul portellone posteriore si differenzierà dalle versioni convenzionali per una tipografia speciale, più leggera.

204 CV di potenza

Meccanicamente il sistema di propulsione è lo stesso della nuova generazione della Golf GTE e della Skoda Octavia iV, che combina il motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV a un motore elettrico da 75 kW (102 CV), per una potenza complessiva di 204 CV. La trasmissione è affidata al cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 rapporti che trasmette la coppia all’asse anteriore. Il guidatore potrà scegliere tra 2 ulteriori modalità di guida rispetto alle 3 standard, Ibrida o EV con cui verranno proiettate sul display del quadro strumenti e su quello del sistema di infotainment le informazioni sullo stato di ricarica e di recupero dell’energia.

60 km di autonomia in modalità EV

Le batterie agli ioni di litio sono montate sotto ai sedili posteriori e, con una capacità di 13 kWh, potranno garantire fino a 60 km di autonomia in modalità EV. Tutte le altre informazioni tecniche sulle versioni ibride plug-in della nuova Seat Leon verranno svelate più avanti, con l’avvicinarsi della commercializzazione.