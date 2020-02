Alfa Romeo: "Un Ritorno Leggendario" al Salone di Ginevra 2020

Di Dario Montrone lunedì 24 febbraio 2020

In arrivo la novità assoluta di Alfa Romeo, in anteprima mondiale per il Salone di Ginevra 2020, quasi certamente dalla vocazione sportiva.



Sulla propria pagina ufficiale di facebook, Alfa Romeo ha annunciato "Un Ritorno Leggendario" per il Salone di Ginevra 2020, in programma il prossimo mese di marzo. Oltre al teaser che anticipa la presentazione di questa interessante novità, la Casa del Biscione non ha rilasciato altre notizie al riguardo.

Tuttavia, le ipotesi e le indiscrezioni che circolano in rete riguardano la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, anche se è già stata smentita dal costruttore italiano. Quest'anno ricorre il 110° anniversario della fondazione della Alfa (acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), nonché il 55° anniversario della storica coupé Alfa Romeo Giulia Sprint GTA.

Quindi, tutto fa presagire che la già ipotizzata Alfa Romeo Giulia GTA del terzo millennio, con il motore a benzina 2.9 V6 BiTurbo incrementato nella potenza fino a 630 CV e la massa alleggerita di circa 20 kg, possa diventare presto realtà. Difficile, invece, il debutto delle redivive Alfa Romeo GTV o Alfa Romeo 8C, dato che l'anno scorso è stato annunciato lo stop allo sviluppo di queste due sportive.

Non è da escludere la presentazione ufficiale della SUV compatta, versione di serie della concept car Alfa Romeo Tonale esposta alla kermesse elvetica dello scorso anno, oppure l'anteprima mondiale della concept car relativa all'inedita SUV di piccole dimensioni, ma è poco probabile. Infine, affianco alla ipotetica Giulia GTA in chiave moderna, Alfa Romeo potrebbe svelare anche la versione Model Year 2020 delle sportive Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio.