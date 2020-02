Alfa Romeo: il programma di eventi per i 110 anni di storia

Di Dario Montrone venerdì 7 febbraio 2020

Confermate le celebrazioni dei 110 anni di Alfa Romeo alla 1000 Miglia 2020, al Museo Storico di Arese e al Festival of Speed di Goodwod.



Il prossimo 24 giugno, Alfa Romeo compierà 110 anni e l'anniversario della Casa del Biscione sarà celebrato con l'evento speciale in programma presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI), noto anche come "La Macchina del Tempo". Per l'occasione, il Centro Stile Alfa Romeo ha sviluppato anche il nuovo logo dedicato.

Fino a fine anno sono previsti numerosi eventi dedicati alla storia di Alfa Romeo, a partire dalla partecipazione alla 1000 Miglia 2020, in programma dal 13 al 16 maggio. Da Brescia a Roma e ritorno, saranno impiegate quasi certamente le storiche Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928, Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929 e Alfa Romeo 6C 1750 SS Young del 1929.

L'altro importante appuntamento per le celebrazioni dei 110 anni di storia di Alfa Romeo sarà al Festival of Speed 2020, in programma a Goodwood dal 9 al 12 luglio. La Casa del Biscione sarà ospite d'onore della kermesse britannica, anche perché sarà protagonista del tributo al Run Up of The Hill.