Ferrari Monza SP1: Nico Rosberg si esalta a Fiorano [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 29 gennaio 2020

Una vettura esclusiva e preziosa come la Ferrari Monza SP1 non poteva che fare la gioia di Nico Rosberg, specie in un contesto magico come la pista di Fiorano.

Nico Rosberg ha provato la Ferrari Monza SP1 e si è concesso una visita del Museo Ferrari e degli stabilimenti di Maranello dove prendono forma le "rosse". L'ex pilota automobilistico, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes, ha raccontato l'avventura in un video pubblicato nel suo canale YouTube.

Ovviamente, il driver tedesco si è concesso qualche esperienza dinamica di taglio esaltante con le supercar del "cavallino rampante", mettendosi al posto guida della sublime F8 Tributo sulle strade di montagna e della meravigliosa Ferrari Monza SP1 sulla pista di Fiorano.

Quest'ultima è una creatura in serie limitata che traghetta il concetto di barchetta verso il futuro, con contenuti d'eccellenza anche sul piano sensoriale, per la gioia dei clienti e dei collezionisti più appassionati. La spinta è affidata a un motore V12 con 810 cavalli di potenza, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2"9 e da 0 a 200 km/h in 7"9. I dati numerici, però, non bastano a far comprendere il livello di appagamento emotivo, davvero al top.

La Ferrari Monza SP1, come la sorella Monza SP2 a due posti, è un scultura, dal design mozzafiato e dall'handling eccezionale, che entra nel cuore sin dal primo sguardo, ma adesso...basta con le parole. La palla passa al video di Nico Rosberg. Buona visione, dall'inizio alla fine mi raccomando!