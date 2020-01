Ferrari SF90 Stradale: come nasce la regina delle supercar [Video]

Di Rosario Scelsi mercoledì 22 gennaio 2020

Gli uomini del "cavallino rampante", attraverso un filmato, consentono di ammirare le fasi di realizzazione di una supercar al vertice del listino "normale" della casa di Maranello: la Ferrari SF90 Stradale.

Un video ufficiale mostra le fasi del processo produttivo della Ferrari SF90 Stradale, supercar ibrida plug-in della casa di Maranello che prende forma unendo le tecniche di produzione più avanzate al lavoro degli artigiani più esperti. Ne derivano 10 minuti di emozioni, che proiettano nel cuore del mito, per vedere come sboccia uno dei suoi gioielli di punta.

L'auto sportiva protagonista del filmato è spinta da un motore endotermico V8 da 4 litri con 780 cavalli all'attivo e da tre propulsori elettrici da 220 cavalli, per una potenza complessiva di 1000 cavalli. Ciò la pone al di sopra della Ferrari LaFerrari (963 cavalli), regina delle performance fra le tirature limitate del "cavallino rampante".

Pur essendo una "normale" vettura del listino "rosso", la Ferrari SF90 Stradale se la gioca con le serie speciali ed esprime il suo vigore con una velocità massima di 340 km/h e un'accelerazione spaventosa, a tutti i livelli. Alcune cifre? Eccovi accontentati: il canonico passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 2.5 secondi, ma ancora più impressionante è il tempo necessario per passare da 0 a 200 km/h, che si fissa in appena 6.7 secondi.

In questa auto ibrida, uno dei motori elettrici è collocato sull'asse posteriore, gli altri due su quello anteriore, che producono in tal modo una trazione integrale. Il giro sulla pista di Fiorano viene coperto in 1'19"00, sette decimi meno de LaFerrari. Per chi cerca prestazioni ancora più estreme c'è l'allestimento Assetto Fiorano, pensato per aggredire i cordoli senza compromessi.

Per assecondare al meglio le dinamiche di un simile missile su quattro ruote, ogni aspetto di questa supercar è stato curato in modo minuzioso dai tecnici di Maranello: dall'aerodinamica al telaio, passando per l'elettronica e tutto il resto. Nello stile della Ferrari SF90 Stradale non mancano citazioni d'alta scuola, come lo spoiler terminale sulla coda, che evoca il ricordo della 330 P4, splendida e leggendaria sport del mitico marchio italiano. Adesso, però, la parola passa al video. Buona visione!