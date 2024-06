1000 Miglia 2024: Mercedes Classic Works al via con auto speciali

Sta per scattare la 1000 Miglia 2024, in programma dall’11 al 15 giugno, con la formula della regolarità classica per auto storiche, da Brescia a Roma e ritorno. Il Mercedes-Benz Classic works team prenderà parte alla rievocazione della mitica “Freccia Rossa” con dieci vetture.

La parte del leone sarà svolta da ben otto Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ (W 198), sei delle quali di clienti privati, che si sono giovati di un pacchetto speciale della casa della “stella”, comprensivo anche della preparazione e dell’assistenza tecnica lungo il percorso, per un’avventura ancora più esclusiva e sicura, a bordo della loro auto degli anni cinquanta, capace ancora oggi di far sognare.

Con questo modello, il marchio di Stoccarda vuole ricordare il grande successo conseguito nel 1955, con Stirling Moss davanti a Juan Manuel Fangio, entrambi su 300 SLR (W 196 S). Quella vittoria prese forma nel tempo tempo più rapido mai ottenuto nella gara.

Ai nastri di partenza della 1000 Miglia 2024 ci sarà pure una Mercedes-Benz ‘Super-Sport’ a quattro posti (W 06), il cui ciclo di costruzione fu portato a termine nel 1930. L’esemplare fu commissionato dal Maharaja del Kashmir. Nacque per onorare la memoria del successo conseguito da Rudolf Caracciola alla Mille Miglia del 1931. Oggi appartiene alla collezione della casa tedesca. Presente al via della rievocazione per auto storiche della “Freccia Rossa” anche una 220 berlina ‘Ponton’ (W 180), in ricordo della vittoria di classe conseguita nell’edizione 1956 della mitica corsa bresciana.