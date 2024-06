Alfa Romeo alla 1000 Miglia 2024 col campione DTM Nicola Larini

Ormai la 1000 Miglia 2024 è dietro l’angolo. Pochi giorni ci separano dal suo inizio. La rievocazione storica della mitica “Freccia Rossa” andrà in scena dall’11 al 15 giugno. Alfa Romeo avrà un ruolo di primo piano. Fra le auto portate dalla casa milanese, una 1900 Sport Spider del 1954, affidata alla guida di Nicola Larini. Il pilota toscano, vincitore del DTM 1993 su un bolide del “biscione”, sarà accompagnato in questa avventura nel ricordo della “corsa più bella del mondo” da Luca Ciucci, navigatore di rally.

Ricordiamo che Larini ha difeso i colori di Alfa Romeo, come driver ufficiale, dal 1987 al 2003, brillando nella categoria Turismo degli anni ’90, soprattutto grazie al successo conquistato nel DTM 1993 con la 155 V6 TI. Oggi la liaison viene recuperata, in modo passionale, alla 1000 Miglia per auto storiche. Facile intuire il calore dell’abbraccio che il pubblico riserverà al prestigioso equipaggio.

Il profumo magico della 1000 Miglia

Anche se la gara bresciana, considerata da Enzo Ferrari la “corsa più bella del mondo”, si svolge oggi con la formula della regolarità, continua a trasudare fascino. Nell’ambito del collezionismo, è uno degli appuntamenti di punta del calendario mondiale. Ogni anno le richieste di adesione superano largamente il target fissato dagli organizzatori, costringendoli a una difficile selezione. Incredibili le vetture classiche iscritte. Roba da lustrarsi gli occhi.

Oltre 400 esemplari saranno presenti ai nastri di partenza. Di questo museo dinamico faranno parte una cinquantina di Alfa Romeo, facendone la compagine più numerosa del gruppo. Insieme alla 1900 Sport Spider di Nicola Larini, il museo storico del marchio fornirà una 1900 Super Sprint del 1956, affidata ad Andrea Farina e Davide Cironi. Le due auto storiche del “biscione” saranno accompagnate lungo il percorso della 1000 Miglia 2024 dalle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, serie speciale e limitata che l’azienda milanese ha dedicato alla sua prima vittoria alla “Freccia Rossa”, conseguita nel 1928, con la 6C 1500 Super Sport. Per la prima volta in forma dinamica, inoltre, il pubblico potrà ammirare la nuova Junior.