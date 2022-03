Mercedes 300 SL Gullwing: in vendita un esemplare non restaurato del 1956

La Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, o semplicemente ali di gabbiano, non ha di certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di un’auto iconica, una regina degli anni ’50, una vettura epica e ricca di stile, una delle grandi protagoniste delle competizioni classiche a quattro ruote. Recentemente ha destato molta attenzione un esemplare del 1956, in vendita presso Gullwing Motorcars in California, perché a prima vista sembra un modello incidentato, in verità è sanissimo e non restaurato. Inoltre, ha una ricca e interessante storia alle sue spalle.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing: le immagini Guarda le altre 5 fotografie →

Cenni storici

Originariamente rifinita con una splendente vernice bianca DB 50 con interni in pelle rossa, si ritiene che il primo proprietario fosse l’assistente alla regia di Hollywood, Roger M. Andrews. Andrews è stato protagonista in molti film western dell’epoca, così come nella serie di Superman del 1948 e nella serie di Batman e Robin del 1949. L’imprenditore nel campo immobiliare di Hollywood, L. Milton Wolf, acquistò l’auto quando Andrews morì nel 1958.

A un certo punto decise di riverniciare il veicolo in rosso e se lo è goduto per quasi tutte le 94.164 miglia presenti sul contachilometri. La Mercedes è rimasta nella proprietà della famiglia di Wolf anche dopo la sua morte nel 1972. Nel 2018, il veicolo è stato riportato in vita dal suo terzo proprietario avviando il motore e iniziando a togliere la vernice rossa, riportandola alle condizioni attuali.

Condizioni odierne

L’esterno, sebbene non in perfetto stato, è strutturalmente sano, anche grazie al fatto di aver vissuto in California per tutto il suo tempo. L’auto viene fornita di tutti i documenti originali, gli strumenti, le ricevute di servizio, la targa nera originale della California e le rare valigie da viaggio. All’interno, la pelle rossa sembra essere in buone condizioni e sembra il luogo ideale nel quale passare del tempo, immersi nel lusso. Questa 300SL Gullwing è ora in vendita a 1.495.000 dollari, una cifra elevata ma che racconta di quanto importante sia questo modello, anche nelle condizioni “vissute” di oggi.