Mercedes CLA Shootingbrake 250e: la prova di redazione

La Mercedes punta su una gamma che annovera tutte le tecnologie motoristiche presenti sul mercato, per cui non sfuggono all’appello le proposte ibride alla spina, e, tra queste, c’è la CLA Shootingbrake 250e come quella della nostra prova di redazione.

Tester N1

Se la CLS non ha più in gamma la variante con portellone, la Shootingbrake, tanto pratica quanto affascinante, la CLA, sorella minore con pianale che sfrutta prevalentemente le ruote anteriori per la trazione, mantiene a listino questa configurazione. Così, ho provato a capire cosa la rende tanto particolare, e ho preso coscienza del fatto che, in effetti, ha quel qualcosa in più rispetto alle wagon, al punto da portarla ad essere preferita anche alla variante coupé a 4 porte.

Oltretutto, con quel bagagliaio più ampio nell’accesso, consente di caricare meglio oggetti più ingombranti. Certo, non è destinata ad essere un’auto da lavoro, piuttosto è una wagon coupé più aristocratica delle classiche station, e con il sistema ibrido la capienza si riduce; ma poco importa, quella linea vale qualche compromesso, persino un’accessibilità perfettibile alla zona posteriore.

Mercedes CLA Shootingbrake 250e

Tester N2

Io utilizzo l’auto prevalentemente in città, quindi ho sfruttato molto la batteria da 15,6 kWh, e devo dire che stando attento a non spingere troppo sull’acceleratore sono riuscito a sfiorare i 70 km di autonomia. Poi con la ricarica rapida sono riuscito a recuperare l’80% di energia in 25 minuti, quindi nessuna rinuncia anche quando la situazione mi imponeva di percorrere più strada, anche perché, volendo, c’era sempre il termico ad offrirmi supporto, ma francamente non ne ho avuto bisogno.

A casa con una Wallbox la ricarica avviene in 2 ore, quindi è un’ottima soluzione per viaggiare in elettrico tra le mura amiche e poi partire per un viaggio senza dover pensare alla ricarica. Infatti, con la batteria al massimo si ottengono consumi di circa 26-27 km/litro per circa 80 km, ma quando questa non può fornire più un pieno apporto all’unità termica, si viaggia sempre intorno ai 16 km/litro, e non si ha lo spauracchio delle soste per l’energia come sulle elettriche pure.

Tester N3

La combinazione di un motore termico sovralimentato da 1,3 litri accoppiato ad un motore elettrico porta la potenza al rispettabile valore di 218 CV e 450 Nm di coppia massima, numeri che consentono di ottenere uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, per avere sempre un’accelerazione bruciante.

In marcia c’è un peso ulteriore da considerare nelle curve, ma la dinamica non ne risente più di tanto, visto che l’auto rimane composta, ed offre sempre quel margine di sicurezza che aiuta a gestire le situazioni di emergenza con relativa tranquillità. Quando finisce la carica si avverte un calo di prestazione ed il motore termico viene impegnato maggiormente, ma il piccolo 1.3 si difende con orgoglio e, agli alti regimi si fa sentire.

Tester N4

La CLA Shootingbrake con il doppio schermo da 10,3 pollici, il sistema multimediale MBUX ed i comandi vocali che hanno fatto scuola, è ancora decisamente avanti a molte concorrenti, anzi, da questo punto di vista è un riferimento, ed il navigatore con realtà aumentata rende la guida un punto di contatto tra quella reale e virtuale. Avere una voce amica a cui fare richieste per migliorare il rapporto con l’auto è sicuramente d’aiuto nel traffico, anche perché il volante con comandi touch va compreso, e sulle prime porta a distrarsi per le tante funzioni che riesce a gestire.

L’elettronica è sempre di supporto anche per mantenere l’auto in carreggiata e tenere la distanza di sicurezza con gli altri veicoli, ma in alcuni frangenti interviene un filo bruscamente. C’è anche la possibilità di effettuare un sorpasso in automatico con il cruise control adattivo inserito: basta mettere la freccia e lei fai il resto…