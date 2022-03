Mercedes GLC 2022: le ultime indiscrezioni sulla nuova generazione

Mercedes sta completando lo sviluppo della nuova GLC. Il marchio della Stella ha praticamente pronto il nuovo SUV di segmento D con il quale aspira a continuare il successo del modello attuale. Sebbene sia vero che la forma della silhouette è stata mantenuta, la GLC 2022 sarà più grande per distanziarsi dalla GLB.

Grazie alle nuove dimensioni offrirà più spazio a bordo, oltre a un notevole bagaglio tecnologico all’interno. Dal punto di vista estetico la nuova Mercedes GLC 2022 presenterà un design più sportivo nella parte anteriore e un alto livello di raffinatezza all’interno con schermi digitali “Full HD” sia per il quadro strumenti che per il touch screen, fino a 11,9 pollici, nella consolle centrale che farà da interfaccia al sistema di infotainment MBUX .

Mercedes GLC 2022: equipaggiamento più ricco

La seconda generazione della Mercedes GLC offrirà ai clienti anche un equipaggiamento più ricco. Con la Classe C condividerà lo sterzo attivo dell’asse posteriore, con una sterzata massima di 2,5º nella stessa direzione delle ruote anteriori che migliorerà la traiettoria in curva e offrirà una maggiore agilità in uscita. Questo sarà uno dei punti salienti, insieme ai nuovi sedili anteriori multi-contour con funzione di massaggio e diverse configurazioni che renderanno più confortevoli i viaggi più lunghi.

Questi ultimi saranno un optional, così come i fari con tecnologia “Digital Light” o il climatizzatore automatico “Thermotronic” per i sedili posteriori, mentre sarà di serie il portellone elettrico. Non manca neanche un importante elenco di assistenti alla sicurezza alla guida già noti, e che agiranno insieme al sistema di navigazione per fornire un migliore funzionamento.

Nuova Mercedes GLC: gamma motori evoluta

Il salto significativo della nuova Mercedes GLC è evidente anche nella gamma delle motorizzazioni, tutte con cambio automatico “9G-Tronic” e trazione integrale 4MATIC di serie. L’offerta comprenderà un totale di 8 versioni, con due benzina, tre diesel e altre tre ibride plug-in.

I motori a combustione tradizionale saranno dotati di tecnologia MHEV da 48 volt, mentre i PHEV avranno una batteria di maggiore capacità, superando i 100 chilometri di autonomia elettrica.

Nel 2023 arriveranno le versioni sportive: le AMG GLC 43 e 63. Quando sarà disponibile la nuova GLC? Dovrebbe arrivare sul mercato a maggio, con le prime consegne in Europa entro la fine dell’anno.