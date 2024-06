1000 Miglia 2024: l’Heritage di Stellantis al via con Alfa Romeo e Lancia

Quella odierna è una data importante per gli amanti delle auto storiche. Fra poche ore, infatti, prenderà il via la 1000 Miglia 2024, col suo carico di magia. La manifestazione rende omaggio alla “corsa più bella del mondo”, con la formula della regolarità, da Brescia a Roma e ritorno. Fra le 400 vetture in gara si ritaglieranno il loro spazio quelle portate ai nastri di partenza, in forma ufficiale dall’Heritage di Stellantis. Si tratta di 3 esemplari di rara bellezza, firmati Alfa Romeo e Lancia, con personaggi famosi a bordo: la miscela giusta per guadagnare molte attenzioni.

Volete conoscere i modelli? Eccovi serviti: Lancia Aurelia B20GT del 1951, Alfa Romeo 1900 Sport Spider del 1954 e Alfa Romeo 1900C Super Sprint del 1956. Niente male, vero? La loro presenza non passerà certo inosservata lungo il percorso di questa rievocazione della mitica “Freccia Rossa“, il cui destino agonistico giunse al capolinea nel 1957, per il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S di Alfonso de Portago. Ora la memoria dell’evento sportivo si celebra nella dimensione rievocativa, che va avanti da 42 edizioni, con la formula della gara di regolarità.

Fino al 15 giugno una carovana di preziose auto storiche attraverserà diverse regioni d’Italia, regalando emozioni speciali ai partecipanti e al pubblico disseminato lungo il percorso. L’Heritage di Stellantis, che si occupa di preservare e valorizzare le vetture classiche di importanti marchi italiani, prenderà parte alla manifestazione con le già citate Lancia Aurelia B20GT (1951), Alfa Romeo 1900 Sport Spider (1954) e Alfa Romeo 1900C Super Sprint (1956).

Al volante della prima ci sarà Miki Biasion (2 volte Campione del Mondo Rally), con l’assistenza alle note di Savina Confaloni, mentre la seconda sarà affidata alla guida di Nicola Larini (ex pilota di F1 e vincitore del DTM 1993 su Alfa Romeo 155), in coppia con l’amico Luca Ciucci. Sulla 1900C Super Sprint siederanno invece Andrea Farina e Davide Cironi. Ad accompagnare le 3 auto storiche italiane dell’Heritage di Stellantis, lungo il “sentiero agonistico” da Brescia a Roma e ritorno, ci penseranno le nuovissime Alfa Romeo Junior e Lancia Ypsilon, col ruolo di support car, in un fil rouge che lega il passato al presente.