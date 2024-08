Zeekr 007, la nuova berlina con una batteria da record

Una batteria innovativa

La Zeekr 007 ha da poco debuttato in patria, seppur ancora con batterie LFP da 74 kWh della precedente generazione o le più tradizionali nichel-cobalto-manganese, nella versione più performante del modello Long Range. Dall’anno prossimo avrà invece le LFP di progettazione Zeekr denominate Golden “Brick” Battery, presentate lo scorso dicembre ancora in fase di test e sviluppo. Sono in grado di supportare la ricarica ultraveloce a 5,5C. Nel caso in cui si ricaricasse a 500 KW con i caricabatterie rapidi V3 della stessa casa automobilistica, questi sono in grado di ripristinare il 70% della carica, da 10% a 80% di SOC in pochissimi minuti, quei famosi 10 minuti già decantati.

La prestazione della batteria Zeekr

Le batterie della berlina di Zeekr conservano prestazioni eccelse anche in condizioni critiche, grazie a miglioramenti del sistema di gestione (BMS). A -10°C la carica si ottiene in soli 30 minuti. E ormai tutti quanti sappiamo che in condizioni climatiche estremamente rigide, e in special modo con il freddo glaciale, le batterie potrebbero subire degli sbalzi prestazionali non indifferenti. Quindi, questo traguardo ha l’apparenza di essere decisamente importante. Seguendo l’esempio di Tesla, la cinese Zeekr ha realizzato una rete di ricarica proprietaria con circa 500 stazioni e oltre 2.700 colonnine ultraveloci. Secondo i piani entro l’anno arriverà a 1.000 stazioni e a 10.000 entro il 2026.