Zeekr svela la nuova batteria LFP che si ricarica di 500 km in 15 minuti

Sempre più produttori stanno lavorando su nuove batterie pacchetti che supportano la ricarica super veloce per le proprie auto elettriche. E l’ultimo a fare un enorme passo in questa direzione è il marchio cinese Zeekr. La casa cinese che fa parte del gruppo Geely, ha presentato una nuova batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) che può aggiungere 500 km di autonomia in soli 15 minuti se collegata a un caricabatterie compatibile. Il primo modello con la nuova tecnologia sarà la berlina Zeekr 007 che poi sarà seguita da numerosi altri veicoli.

Zeekr annuncia il lancio di una nuova batteria LFP che si ricarica di 500 km in 15 minuti

Grazie alla capacità di ricarica fino a 500 kW, la batteria di capacità sconosciuta sarà in grado di caricarsi dal 10% all’80% in soli 15 minuti, aggiungendo i già citati 500 km di autonomia. La nuova berlina rivale di Tesla Model S proveniente dalla Cina si basa sull’architettura PMA2+, che è un derivato della piattaforma SEA di Geely, e promette di offrire fino a 870 km di autonomia CLTC (standard di misurazione cinese).

Gli ingegneri di Zeekr hanno utilizzato nuovi materiali e semplificato la struttura. In questo modo è stato raggiunto un impressionante tasso di utilizzo del volume pari all’83,7 per cento, il che significa che la nuova batteria sarà compatta e ad alta densità di energia. Il produttore cinese afferma che nonostante l’elevata densità, la nuova batteria è molto sicura e ignifuga. Ciò è stato dimostrato da rigorosi test di sicurezza condotti dal Centro nazionale di ispezione e test della qualità dei veicoli a motore cinese.

Questa batteria definita “Golden Battery” sarà prodotta dalla stessa Geely in Cina. Il gruppo cinese punta infatti ad essere indipendente producendo da se tutti i componenti delle sue future auto. Questa nuova batteria in futuro potrebbe trovare spazio anche negli altri marchi che fanno parte dell’azienda cinese: Geometry, Polestar, Proton, Smart, Volvo e forse anche Lotus.