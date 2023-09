Xiaomi Modena: batteria da 101 kWh e autonomia di 800 km per la prima auto elettrica del colosso cinese

Xiaomi Modena dovrebbe essere il nome della prima auto elettrica del colosso della tecnologia cinese. La vettura secondo indiscrezioni dovrebbe debuttare entro la fine del 2023. Xiaomi, il noto produttore di dispositivi elettronici, ha lavorato a un ritmo frenetico per realizzare il suo primo veicolo elettrico. Due anni fa ha comunicato i suoi piani per un’auto elettrica e da allora l’ha progettata e sviluppata in pochissimo tempo. Infatti, le prime foto dell’auto sono emerse già a gennaio, ma solo il mese scorso Xiaomi ha ottenuto il permesso del governo cinese per produrre la sua vettura.

Il debutto di Xiaomi Modena dovrebbe avvenire entro fine anno

A quanto pare l’azienda cinese ha iniziato il mese scorso a costruire i prototipi della sua auto elettrica in una fabbrica di Pechino. Secondo Car News China, questa struttura produce circa 50 esemplari ogni settimana e Xiaomi dovrebbe ricevere il via libera dal Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) entro due mesi. Dopo aver ottenuto l’approvazione, potrà iniziare a vendere la sua nuova Xiaomi Modena.

Xiaomi Modena, il nuovo veicolo elettrico cinese, avrà una batteria ternaria da 101 kWh e un’architettura elettrica da 800 volt. Non conosciamo ancora la potenza e la coppia della Modena, ma Car News China afferma che potrà raggiungere fino a 800 km con una sola ricarica. Modena, il primo veicolo elettrico di Xiaomi, si propone come una concorrente di veicoli come la Tesla Model 3 e la BYD Seal con un prezzo iniziale locale intorno ai 200.000 yuan (circa 25.000 euro).

Le foto dell’auto che sono emerse online mostrano un design piuttosto accattivante. Tra gli elementi più interessanti del design esterno dell’auto ci sono i grandi fari a LED e il paraurti anteriore abbastanza semplice. Le immagini hanno anche rivelato che il veicolo elettrico di Xiaomi avrà maniglie delle porte a scomparsa, un LiDAR montato sul tetto e un tetto panoramico in vetro proprio come la berlina di Tesla.