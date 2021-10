WRC Spagna 2021: vince Neuville, secondo Evans

Il Rally di Spagna è andato in archivio con il grande successo di Thierry Neuville, il pilota belga di Hyundai, assoluto dominatore dell’evento iberico. Per l’alfiere della Casa coreana non basta questo acuto per rilanciare le proprie aspirazioni da titolo, tuttavia si tratta di una vittoria che dà morale e fiducia per l’anno a venire, anche se il WRC adotterà una rivoluzione, con l’introduzione del nuove vetture chiamate Rally 1.

Sul podio di Spagna ci salgono anche Elfyn Evans (Toyota), lui sì capace di continuare a tenere aperta la lotta per il mondiale piloti, anche per merito di Daniel Sordo (Hyundai) capace di scavalcare Ogier sul terzo gradino del podio.

Sordo dominatore della domenica

Se le giornate di apertura hanno visto Thierry Neuville mattatore incontrastato, la domenica è stato il giorno magico di Dani Sordo. Lo spagnolo ha avuto una domenica perfetta, facendo sua anche la Power Stage conclusiva, davanti a Neuville ed Evans. Quest’ultimo ha preceduto di 3 decimi Ogier, recuperando un punto in classifica generale al suo compagno nonché squadra leader della graduatoria mondiale, e tiene attiva la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nel capitolo finale di questa avvincente stagione di Rally, che si chiuderà col Rally Monza a novembre.

Nella top 5 della prova speciale ci rientra il giovane Kalle Rovanpera, quinto alla fine del Rally di Spagna. Niente cambi particolari in classifica, con tutte le posizioni di vertice che sono rimasta sostanzialmente invariate. Eric Camilli e la Citroen festeggiano, invece, il successo nel WRC2, campionato in cui Andreas Mikkelsen ha vinto in modo matematico il titolo piloti 2021. Nel WRC Junior, invece, si laurea campione il finlandese Sami Pajari, 20 anni ancora da compiere.

Classifica Rally di Spagna

Thierry Neuville – Hyundai Elfyn Evans – Toyota Dani Sordo – Hyundai Sebastien Ogier – Toyota Kalle Rovampera – Toyota Gus Greensmith – Ford Oliver Solberg – Hyundai Nil Solans – Hyundai Eric Camilli – Citroen Nikolay Gryazin – Skoda

Classifica Piloti dopo il Rally di Spagna

Sebastien Ogier – Toyota – 204 punti Elfyn Evans – Toyota – 187 punti Thierry Neuville – Hyundai – 159 punti Kalle Rovampera – Toyota – 140 punti Ott Tanak – Hyundai – 128 punti Craig Breen – Hyundai – 76 punti Takamoto Katsuta – Toyota – 68 punti Dani Sordo – Hyundai – 66 punti Gus Greensmith – Ford – 51 punti Adrien Fourmaux – Ford – 42 punti

Classifica Costruttori dopo il Rally di Spagna