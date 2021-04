WRC: nel 2022 arriveranno i motori ibridi

La svolta ibrida nel WRC è ormai realtà, dal prossimo anno e fino al 2024, nel Campionato del Mondo Rally si correrà con motorizzazioni elettrificate. L’accordo è stato siglato tra la FIA, organizzatrice delle competizione, e i costruttori impegnati in prima linea: Hyundai, Toyota e M-Sport Ford. Dopo la Formula 1, che ha iniziato la sua era ibrida nel 2014, anche il Rally svolta pagina e si tuffa in questo nuovo scenario, che magari farà storcere il naso ai puristi, ma che sicuramente darà nuovi spunti di discussione ma sicuro spettacolo.

I dettagli

Il contratto triennale ha previsto uno specifico contributo condiviso ai costi di sviluppo della tecnologia per questa nuova pagina del WRC, che si focalizzerà in particolare sulla sicurezza, oltre che sul contenimento dei costi e sulla sostenibilità. L’obiettivo è quello di dar vita alla categoria Rally 1 che vedrà il suo effettivo lancio a partire dal 2022. A seguito dell’approvazione del regolamento tecnico da parte del Consiglio Mondiale e della conferma degli elementi di sicurezza interni – come la cellula di sicurezza – conseguenti al crash test, l’impegno da parte dei Costruttori presenti odiernamente nel campionato, per il prossimo triennio si mostra come un nuovo traguardo.

Un accordo totale

Al tavolo dei grandi, Ford, Hyundai e Toyota hanno stabilito una serie di principi sotto forma di un nuovo accordo che mette per iscritto la stretta collaborazione tra tutte le parti interessate del WRC (i produttori, il promotore WRC e la FIA) iniziata nel 2019, quando è stata introdotta la tecnologia ibrida annunciata per il 2022. Adesso non resta che aspettare e vedere come personalmente sarà la nuova era del Mondiale Rally, che accetta la sfida della modernità per continuare, tuttavia, a rispettare quelle che sono le sue tradizioni, fatte di emozioni, adrenalina e passione pura per una disciplina del motorsport così nobile e profondamente legata all’eroismo.