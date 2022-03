WRC: la Ford Focus di Colin McRae venduta a 510.000 euro

Colin McRae è una leggenda dei Rally, il pilota britannico che ha vinto un unico titolo mondiale nel 1995 al volante della Subaru Impreza, in tante altre occasioni ha sfiorato la vittoria finale. Una di quest’ultime è quella del 2001, quando da due anni indossava i panni del driver di Ford, piazzandosi al “timone” della Ford Focus, con la mitica livrea Martini.

Un’auto eccezionale con la quale il pilota britannico ha battagliato fino all’ultimo capitolo in Gran Bretagna contro Richard Burns per il titolo di campione del mondo. McRae però si dovette accontentare del secondo posto finale, fatale fu un incidente spettacolare – dal quale ne uscì illeso – che lo costrinse al ritiro. Alla fine vinse Burns con la Subaru Impreza, ma quella Ford entrò nei cuori degli appassionati. Adesso è stata battuta all’asta da Silverstone Auctions per la cifra record di 510.000 euro circa.

Storia dell’auto

L’auto fu totalmente ricostruita dall’azienda M-Sport Ford dopo quel brutto incidente e usata nuovamente per alcune tappe del WRC 2002 prima di essere venduta ad alcuni team inglesi del British BTRDA, il circuito di rally interno della Gran Bretagna. Successivamente, la Ford Focus è stata riportata alle sue condizioni originali, compresa la mitica livrea del 2001.

La sua presenza ha scatenato l’interesse degli acquirenti, a tal punto che il prezzo di vendita è salito fino a 423.300 sterline (circa 510.000 euro), la cifra più alta mai fatta riscontrare a un’asta da Silverstone Auctions. Evidentemente il mito di Colin McRae continua ad andare dritto al cuore degli appassionati, a quasi quindici anni dalla prematura morte in un fatale incidente con l’elicottero. Anche una tuta indossata dal britannico nella stagione 2001 è stata venduta a ben 20.000 euro.

Pezzi pregiati

Oltre alla Ford Focus, altri pezzi pregiati del mondo rally sono stati battuti con successo all’asta di Silverstone Auctions, come un’Audi Sport Quattro S1 utilizzata da Hannu Mikkola nel 1985 (350.000 euro) e una Rover Metro 6R4 del 1988 (237.000 euro).