WRC: a 47 anni un leggendario Loeb vince il rally di Monte Carlo

Un’edizione da paura, quella numero 90 del rally di Monte Carlo, con una lotta epica tra i due campioni che hanno dominato la scena rallistica negli ultimi anni: Loeb ed Ogier! L’alsaziano, alla fine, ha avuto la meglio, ma che gara tirata, che emozioni, che ritorno in grande stile per il mondiale rally reso ancora più interessante dal battesimo delle vetture ibride.

Due francesi contro

Si narra che ai tempi della Citroen Loeb fosse indispettito dal talento di Ogier, al punto che quest’ultimo decise di sposare il progetto Volkswagen con la Polo WRC piuttosto di rimanere a sotto i colori del Double Chevron a rendere la vita difficile al pilota che era già leggenda. Mai scelta fu più azzeccata, visto che con la vettura tedesca Ogier ha dominato un mondiale dopo l’altro, diventando il re della categoria mentre Loeb abdicava per dedicarsi ad altre sfide come la Dakar. Ad oggi, Loeb è ancora il pilota con più mondiali in bacheca, 9 per la precisione, mentre Ogier è a quota 8, dopo qualche ripensamento e la minaccia, sempre più frequente, di un ritiro. I due si sono ritrovati l’uno contro l’altro proprio nello scorso weekend in occasione del “Monte” così lo chiamano gli appassionati più integralisti, con due vetture ancora da affinare, rispettivamente, la Puma Rally1 per Loeb, e la YarisGR Rally1 per Ogier, figlie dell’era ibrida e con 500 CV da scaricare su strade rese insidiose da ghiaccio e neve. Le premesse di un duello all’ultimo sangue c’erano tutte, ma il risultato ha superato le aspettative. E adesso, visto che sono a contratto part time, si faranno ingolosire dall’aspirazione mondiale, o correranno a gettone?

La fuga, la rimonta e la foratura, c’è tutto nel Rally di Monte Carlo