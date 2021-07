Wells Vertige: la nuova sportiva leggera britannica

Al Festival of Speed 2021, attualmente in corso sul circuito di Goodwood, è stata svelata la nuova Wells Vertige, la coupé a due posti nata dall’estro dell’imprenditore inglese Robin Wells. La vettura è equipaggiata con il motore centrale 2.0 a benzina da 211 CV di potenza, fornito da Ford ed abbinato al cambio meccanico a sei marce, capace di far raggiungere la velocità massima di 225 km/h e accelerare da 0 a 100 in 4,6 secondi.

Solo 850 kg e meno di 4 metri in lunghezza

Grazie alla compatta carrozzeria in materiali compositi, la massa della nuova Wells Vertige ammonta a soli 850 kg. Inoltre, sono previsti il telaio monoscocca in acciaio, il rollbar anch’esso in acciaio e i telaietti tubolari in alluminio, più i cerchi in lega Speedline da 17 pollici di diametro con gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4 e le porte con l’apertura ad ali di farfalla. Per quanto riguarda le dimensioni, la vettura misura 394 cm in lunghezza, 175 cm in larghezza e 114 cm in altezza, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 206 litri.

Produzione in serie limitata

Inizialmente, la nuova Wells Vertige sarà proposta nella versione speciale Founder’s Edition, prodotta in soli sette esemplari dal partner Hall Engineering nel corso della primavera del 2022. In vendita al prezzo base di 40.000 sterline (pari a circa 47.000 euro), avrà la dotazione di serie completa di fari a led, cruscotto in Alcantara, volante sportivo a tre razze in pelle, pomello del cambio in mogano, sistema multimediale con il display touch screen da 7,0 pollici, il navigatore satellitare integrato, l’autoradio digitale DAB e la doppia presa USB, Bluetooth, Apple Car Play e Google Android Auto. Successivamente, sarà prodotta al ritmo di 25 unità all’anno da Wells Motor Cars presso l’impianto britannico di Bishop’s Itchinson.