Volvo XC60 a 6 ruote: un tuning estremo [Video]

Un esemplare della Volvo XC60 è stato trasformato in un veicolo 6×6, diventando l’interpretazione più stravagante del noto SUV svedese. Nessuna necessità funzionale all’origine di questo tuning: solo la voglia di stupire. Obiettivo, fra l’altro, centrato in pieno.

Uno schema insolito

Per chi non lo sapesse, l’architettura a 6 ruote trovò diritto di cittadinanza anche in Formula 1, con la Tyrrell P34 del 1976, ma il suo target progettuale era completamente diverso. In tempi più recenti, un rilancio del tema si è compiuto con l’esotica Mercedes G63 AMG 6×6, sbocciata in soli 100 esemplari, destinati a una particolare (e facoltosa) tipologia di clienti. Il fuoristrada della “stella” ha legittimato alcuni tentativi di imitazione.

Una calamita per gli occhi

La Volvo XC60 a 6 ruote si inserisce nel filone ed ha le caratteristiche giuste per attirare l’attenzione in ogni contesto ambientale. Non ci vuole molto a capire come un veicolo del genere susciti ovunque una certa dosa di curiosità, per le insolite alchimie di cui si fa interprete. Ovviamente, chi vuole passare inosservato e non punta a mettersi al centro della scena deve fare delle scelte diverse. Qui la sobrietà non è di casa.

Notevoli cambiamenti sul piano estetico

Il tuning sul SUV svedese è stato effettuato da un preparatore non meglio precisato, che ha fatto appello alla sua sapienza per eseguire in modo accurato la discutibile trasformazione. Probabilmente la presenza delle 6 ruote e della trazione integrale danno ulteriore linfa alle doti fuoristradistiche del modello, ma non sembra questo lo scopo degli interventi di chirurgia genetica messi in atto sull’esemplare di cui ci stiamo occupando.

Una Volvo XC60 appariscente

L’aggiunta del terzo asse conferisce una specifica personalità al modello, le cui alchimie stilistiche, nella parte frontale e fino al montante B, sembrano quelle di una normale Volvo XC60 R-Design, ma oltre questo limite, le cose cambiano in modo radicale. Il video odierno, girato da uno YouTuber in occasione di un raduno automobilistico in Svezia, ci offre diverse prospettive di osservazione sulla stravagante 6×6. Buona visione.