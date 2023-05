Volvo Trucks, Anna Wrige Berling: ‘Zero incidenti è la nostra visione a lungo termine’

Volvo Trucks ha deciso di ampliare la sua gamma di sistemi di sicurezza per camion con nuove dotazioni in grado di aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni e di rendere il lavoro più facile ai conducenti.

Tra i sistemi che sono stati sviluppati per aumentare la sicurezza, abbiamo l’Assistenza Frontale a Corto Raggio, l’Assistenza Intelligente alla Velocità, il Sistema di Monitoraggio della Pressione degli Pneumatici, l’Avviso di Apertura Portiera e l’Auto Hold.

Nel corso di questo annuncio è intervenuta anche Anna Wrige Berling, direttore Traffic & Product Safety di Volvo Trucks.

“Sviluppiamo e introduciamo costantemente sistemi di sicurezza aggiuntivi in grado di migliorare le capacità del conducente, contribuendo a proteggere sia loro che le persone con cui condividono la strada. In Volvo Trucks la nostra visione a lungo termine è zero incidenti e la sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo. Con questi nuovi sistemi facciamo passi importanti per raggiungere questi obiettivi”, ha detto la responsabile.

Il prossimo anno entrerà in vigore in Europa un nuovo GSR

Alcuni di questi nuovi sistemi di sicurezza sono stati sviluppati per soddisfare il Regolamento Generale sulla Sicurezza aggiornato, che entrerà in vigore in Europa da luglio 2024. Il Global Safety Regulation (GSR) rende obbligatori diversi sistemi avanzati di supporto alla guida, con l’intento di aumentare la sicurezza su strada e migliorare la protezione di conducenti, pedoni e ciclisti.

Anna Wrige Berling ha dichiarato che sono favorevoli a normative più severe in materia di sicurezza e Volvo Trucks offre già dei sistemi che diventeranno obbligatori nel 2024 con il GSR.