Volvo, Martin Lundstedt: ‘Le partnership a lungo termine permettono di ridurre molto la CO2’

Prosegue l’espansione di Volvo Trucks nel mercato dei camion elettrici. Nelle scorse ore, Holcim – un produttore globale di soluzioni per l’edilizia con sede in Svizzera – ha ordinato 1000 esemplari di autocarri elettrici Volvo, che verranno utilizzati in Europa entro il 2030.

I primi 130 Volvo FH ed FM saranno consegnati nel corso del quarto trimestre del 2023 e per tutto il 2024 in Francia, Germania, Svizzera e Regno Unito. Inoltre, questo accordo è il risultato di una più ampia partnership tra il Gruppo Volvo e Holcim.

Volvo e Holcim collaborano per ridurre le emissioni di CO2 su strada

Nel corso dell’annuncio è intervenuto anche Martin Lundstedt, presidente e CEO del Volvo Group, il quale ha dichiarato: “La collaborazione a lungo termine e un forte impegno a fare davvero la differenza sono essenziali per trasformare in realtà le grandi riduzioni di CO2. Sono molto orgoglioso della partnership che abbiamo sviluppato con Holcim e dei risultati che stiamo ottenendo insieme”.

Sostituendo 1000 FH a gasolio con altrettanti Volvo FH Electric, che utilizzano energia green su un percorso tipico, è possibile risparmiare fino a 50.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Infine, sia il Gruppo Volvo che Holcim sono impegnate nell’iniziativa sugli obiettivi climatici, oltre ad essere entrambe i membri fondatori della First Movers Coalition (FMC).