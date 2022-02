Volvo S60 Black Edition: edizione limitata in soli 450 esemplari

Volvo ha svelato la nuova S60 Black Edition, speciale versione dell’omonima serie speciale dedicata alla gamma del Costruttore svedese che verrà realizzata in una serie limitata di appena 450 esemplari.

Finiture dark

La Volvo S60 Black Edition può essere personalizzata soltanto con due differenti livree esterne, ovvero quella nera denominata Onyx Black Metallic o in alternativa la colorazione bianca “Crystal White Metallic”. La vettura si distingue inoltre per elementi dal sapore “dark” che regalano alla vista d’insieme un aspetto più sportivo ed esclusivo. Tra questi componenti spiccano i cerchi in lega in nero lucido da 19 pollici, a cui si aggiunge una nuova griglia e novi dettagli del medesimo colore. La vista posteriore si distingue per i badge e il logo Volvo rifiniti in nero, così come gli scarichi sportivi.

Design studio Volvo della California

La casa automobilistica svedese ha sviluppato e approvato in soli 13 mesi presso il design studio di Volvo presente in California, guidato da Eric Beak, capo design di Volvo Cars USA. Ha affermato Eric Beak:

Il design della S60 Black Edition evoca una reazione appassionata in tutta l’azienda. Siamo molto orgogliosi che la Black Edition sia stata progettata qui negli Stati Uniti e sarà costruita dal nostro team statunitense nella Carolina del Sud.

Prezzo

Destinata esclusivamente al mercato nordamericano la Volvo S60 Black Edition verrà distribuita ad un listino che partirà da circa 40.000 dollari (35.250 euro secondo il cambio attuale).