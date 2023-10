Volvo EM90: trapelate sul web le prime immagini del minivan elettrico

Sul web nelle scorse ore sono trapelate le prime immagini di Volvo EM90, il nuovo minivan elettrico della casa automobilistica svedese. La novità riguarderà inizialmente solo il mercato cinese, dove questi veicoli sono molto apprezzati dalla clientela locale. Volvo sarà il primo costruttore di auto di lusso a offrire questa possibilità ai suoi clienti, seguendo l’esempio di altre aziende tecnologiche e innovative.

Volvo ha deciso di lanciare il suo minivan elettrico per diversi motivi, tra cui la convenienza, la sicurezza e la modernità. La convenienza riguarda il fatto che i veicoli elettrici sono più economici da mantenere e da ricaricare rispetto ai veicoli tradizionali, con minori costi di gestione e minori emissioni. La sicurezza riguarda il fatto che i veicoli elettrici sono più affidabili e silenziosi rispetto ai veicoli tradizionali, grazie alla tecnologia a batteria che elimina il rischio di guasti meccanici o di incendi. La modernità riguarda il fatto che i veicoli elettrici sono più in linea con lo spirito innovativo e visionario di Volvo, che vuole essere sempre al passo con i tempi e le tendenze.

Volvo ha scelto di puntare sul mercato cinese per testare l’idea di un minivan elettrico, perché si tratta di un mercato molto importante e dinamico per il marchio svedese. La Cina è infatti il primo mercato mondiale per i veicoli elettrici, con oltre 5 milioni di unità vendute nel 2023 e una quota di mercato del 12%. La Cina è anche il paese dove i minivan sono più diffusi e richiesti, con oltre 2 milioni di unità vendute nel 2023 e una quota di mercato del 6%. Volvo potrebbe quindi sfruttare la domanda crescente di questo tipo di veicoli in Cina, offrendo un prodotto di qualità e di prestigio.

Le prime immagini del Volvo EM90 sono emerse online prima del suo debutto ufficiale previsto per il prossimo mese. Da una prima occhiata, questo Volvo sembra diverso da qualsiasi altro modello lanciato finora dal marchio svedese. Il minivan sarà basato sullo Zeekr 009, un MPV elettrico con oltre 800 km di autonomia. Poiché Volvo e Zeekr sono entrambi di proprietà di Geely, la condivisione dei componenti non è insolita. EM90 utilizzerà anche un motore elettrico fornito da Viridi E-Mobility, una filiale di Geely, e una batteria fornita da Sichuan Power Battery Power Co., una joint venture tra Geely e CATL.

Il veicolo di Volvo sarà un minivan elettrico spazioso e confortevole, con una lunghezza di circa 5,2 metri, una larghezza di circa 2 metri e un’altezza di circa 1,8 metri. Volvo EM90 avrà una capacità di sette posti e un bagagliaio da 600 litri. EM90 sarà dotato di un solo motore elettrico posteriore con 272 CV, anche se probabilmente il marchio offrirà anche una variante 4WD.