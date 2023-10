Volvo EM90: nuovo teaser in vista del debutto del 12 novembre

Volvo ha diffuso un teaser della sua nuova minivan elettrica, Volvo EM90, che sarà presentata il 12 novembre 2023. Si tratta di un modello che si inserisce nel segmento D, quello delle monovolume medie, e che ha come obiettivo quello di offrire spazio, comfort e tecnologia a bordo.

Nuova immagine teaser per il minivan Volvo EM90 in vista del suo debutto del 12 novembre

La Volvo EM90 sarà basata sulla piattaforma SEA di Geely come il minivan Zeekr 009. Gli ultimi due teaser ci danno un’idea della parte anteriore del minivan che sembra un po’ più convenzionale. I fari con luci di marcia diurna a LED Thor’s Hammer sono immediatamente identificabili. Sembra anche che l’EM90 avrà una grande griglia cromata con uno stemma Volvo illuminato al centro.

Volvo EM90 dovrebbe avere lo stesso motore dello Zeekr 009. Quindi, dovrebbe montare la batteria Qilin da 140 kWh di CATL, che usa la tecnologia al litio-nichel-manganese-cobalto. Questa batteria permette allo 009 di percorrere fino a 822 km secondo il ciclo CLTP e alimenta due motori elettrici che hanno una potenza totale di 536 CV. Il nuovo minivan di Volvo sarà presentata ufficialmente il 12 novembre 2023 in un evento online, che sarà trasmesso sul sito ufficiale del marchio. I suoi interni sono stati descritti da Volvo come quelli di un salotto svedese.

La vettura sarà in vendita dal primo semestre del 2024. Il lancio avverrà prima in Cina e poi in un secondo momento a livello globale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello da adesso al prossimo 12 novembre parte della casa automobilistica svedese.