Volkswagen Touareg EDITION 20, la serie speciale per i 20 anni

La Casa di Wolfsburg ha svelato l’inedita Volkswagen Touareg EDITION 20, serie speciale realizzata per celebrare i 20 anni di onorata carriera dell’ammiraglia a ruote alta del marchio tedesco. Questa edizione speciale si distingue per personalizzazioni estetiche specifiche e per una ricca dotazione di accessori e dispositivi forniti di serie.

Volkswagen Touareg EDITION 20: estetica

Dal punto divista estetico, questa speciale Touareg si distingue per la nuova livrea esterna Meloe Blue abbinata ad cerchi in lega Bogota da 20 pollici in nero lucido. Quest’ultimo accostamento cromatico impreziosisce anche il diffusore posteriore e i passaruota. Non mancano luci posteriori a LED in rosso ciliegia, i badge celebrativi “Edition 20” sui montanti centrali e cristalli oscurati.

Volkswagen Touareg EDITION 20: abitacolo

Per quanto riguarda gli interni, questa serie speciale sfoggia il logo Edition 20 sulle soglie sottoporta e sulla leva del cambio automatico. Tra le finiture lussuose del SUV del marchio teutonico spiccano i sedili rivestiti in pelle Savona nera con cuciture in contrasto in Ceramique beige chiaro, cruscotto con bordo in ceramica/rosso e inserti rossi sparsi in tutto l’abitacolo. Dal punto di vista tecnologico segnaliamo la presenza dell’Innovision Cockpit e il sistema di infotainment abbinato al display touch da 15 pollici. La sicurezza e affidata a numerosi ADAS tra cui il Travel Assist per una guida semi-autonoma.

Gamma motorizzazioni

Sotto il cofano della EDITIO 20 possono trovare posto quattro differenti motorizzazioni, ovvero due diesel, uno a benzina e un ibrido plug-in. Si parte dal V6 TDI 3.0 litri, declinato negli step di potenza da 231 CV e 500 Nm di coppia massima e 286 CV e 600 Nm. Salendo di gradino troviamo il V6 TSI da 3.0 litri con 340 CV e 450 Nm, mentre al top di gamma si posiziona il V6 TSI eHybrid da 3.0 litri che sprigiona 381 CV e 600 Nm. Tutte le motorizzazioni possono contare sulla trazione integrale e sul cambio automatico a 8 rapporti.

Prezzi

Il nuovo Volkswagen Touareg Edition 20 è già disponibile in Germania con prezzi a partire da 77.530 euro.