Volkswagen Touareg: in arrivo le versioni sportive GTE ed R?

Di Dario Montrone giovedì 13 febbraio 2020

Entrambe a propulsione ibrida Plug-In, le nuove Volkswagen Touareg GTE ed R erogheranno, complessivamente, 375 CV e 455 CV di potenza.



Nel corso della prossima estate, la gamma della Volkswagen Touareg dovrebbe essere ampliata alle versioni sportive GTE ed R, entrambe a propulsione ibrida Plug-In ed equipaggiate con il motore a benzina 3.0 TSI V6 abbinato al propulsore elettrico dedicato. Inoltre, grazie alla batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, avranno l'autonomia massima di circa 50 km nella modalità di guida a 'zero emissioni'.

La nuova Volkswagen Touareg GTE potrà contare sulla potenza complessiva di 375 CV, nonché sulla coppia massima di 600 Nm, per raggiungere la velocità massima di 225 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,5 secondi. La nuova Volkswagen Touareg R, invece, erogherà 455 CV di potenza complessiva e 700 Nm di coppia massima, mentre le prestazioni saranno quantificate in 240 km/h di velocità massima e 5,6 secondi per lo spunto 0-100 in accelerazione.

Per quanto riguarda i consumi, la nuova Volkswagen Touareg GTE potrebbe percorrere 100 km con il consumo medio di 2,3 litri di carburante, pari a 43,5 km per litro. Per la nuova Volkswagen Touareg R, invece, la Casa di Wolfsburg potrebbe dichiarare il consumo medio di 2,4 litri di carburante per 100 km, pari a 41,7 km per litro. Con l'introduzione di queste due nuove declinazioni a propulsione ibrida Plug-In, è molto probabile l'uscita di scena dell'unità diesel 4.0 TDI V8 da 421 CV di potenza.

Per il resto, la Volkswagen Touareg continuerà ad essere proposta con le motorizzazioni 3.0 TSI V6 a benzina da 340 CV di potenza e 3.0 TDI V6 a gasolio da 231 CV o 286 CV di potenza, entrambe abbinate sia al cambio automatico Tiptronic ad otto rapporti che alla trazione integrale 4Motion.