Volkswagen Amarok 2022: i teaser del nuovo pick-up

La divisione veicoli commerciali di Volkswagen ha pubblicato alcuni nuovi bozzetti molto interessanti che anticipano la nuova Volkswagen Amarok 2022. La nuova generazione del popolare pick-up è già all’orizzonte e, con questo anticipo, il design esterno e interno è parzialmente svelato.

DNA in comune con il Ford Ranger

Il rinnovato Amarok manterrà un rapporto molto stretto con il nuovo Ford Ranger che ha recentemente debuttato in società. Entrambi i veicoli saranno tecnicamente correlati e la nuova generazione di Amarok è il risultato della collaborazione che Volkswagen mantiene con Ford.

Sebbene questi siano schizzi, in realtà mostrano abbastanza chiaramente come appariranno l’aspetto esterno e interno dell’Amarok di seconda generazione. L’evoluzione rispetto al modello attuale è notevole. L’immagine esterna è solida e avventurosa e vengono mantenuti alcuni legami rispetto alla generazione uscente.

Gli interni

All’interno il nuovo Amarok sfoggia un ambiente digitale e connesso. Adotta le nuove tecnologie sviluppate dall’azienda e, come si vede in uno degli schizzi, vanterà un quadro strumenti digitale e un ampio touch screen che diventerà il “centro nevralgico” dell’abitacolo. Questo componente sarà fondamentale per la gestione del nuovo sistema di infotainment.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda le informazioni tecniche del nuovo Amarok le informazioni attuali indicano che sotto il cofano ci saranno (riferendosi al mercato europeo) due motori diesel di origine Ford. L’unità di accesso sarà il 2.0 EcoBlue, affiancato dal più potente V6 da 3.0 litri.

La nuova generazione del pick-up Volkswagen dovrebbe irrompere sulla scena il prossimo anno e gli ordini verranno aperti alla fine del 2022. Pertanto le prime unità saranno disponibili come modello 2023.