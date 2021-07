Volkswagen Taigo: prezzo, dimensioni, interni della piccola SUV coupé

Ecco la nuova Volkswagen Taigo, l’inedita SUV coupé di piccole dimensioni che debutterà sul mercato europeo nel corso del prossimo anno. Rappresenta non solo la gemella della Volkswagen Nivus già commercializzata sul mercato sudamericano, ma anche la variante in chiave sportiva della Volkswagen T-Cross.

Più lunga e più bassa della T-Cross

Per quanto riguarda le dimensioni, la Volkswagen Taigo misura 427 cm in lunghezza, 149 cm in altezza e 257 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 438 litri. Rispetto alla T-Cross, è più lunga e più bassa. La produzione, invece, sarà affidata all’impianto spagnolo di Pamplona, dov’è già assemblata l’utilitaria Polo con cui condivide la piattaforma MQB modello A0.

Solo a benzina ed anche R-Line

Inizialmente, la gamma italiana della nuova Volkswagen Taigo comprenderà solo gli allestimenti Life ed R-Line, quest’ultimo disponibile anche con il pacchetto Black Style. Successivamente, debutteranno anche gli allestimenti base e Style. A livello di motorizzazioni, sarà disponibile con il propulsore a benzina 1.0 TSI da 95 CV e 110 CV di potenza, affiancato dal motore di pari alimentazione 1.5 TSI da 150 CV di potenza, abbinati sia al cambio manuale a sei marce che al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti.