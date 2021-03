Volkswagen T-Cross Sport: prezzi e dotazione

La Casa di Wolfsburg amplia la gamma della Volkswagen T-Cross con l’introduzione sul mercato italiano del nuovo allestimento “Sport” chiamato ad esaltare il lato dinamico del B-SUV tedesco. La T-Cross Sport si posiziona tra l’allestimento Style e l’Advanced e risulta già ordinabile presso gli showroom Volkswagen ad un prezzo di listino che parte da 23.350 euro.

Look sportivo e dotazione hi-tech

Il SUV teutonico dalle dimensioni compatte sfoggia un look sportiveggiante grazie all’adozione del pacchetto estetico R-Line, che include tra le altre cose i fascioni paraurti dal design sportivo, minigonne laterali, cristalli oscurati e cerchi in lega bicolore da 16 pollici. La dotazione della vettura punta molto anche sulla tecnologia, infatti all’interno dell’abitacolo troviamo di serie l’infotainment Ready2Discover abbinato al display “touch” da 8 pollici. In opzione troviamo il ricco “Tech Pack” che al costo di 900 euro mette a disposizione i seguenti dispositivi:

Connettività wireless App-Connect (Android Auto e Apple CarPlay)

Climatizzatore automatico

Driving Profile Selection

Mirror Pack

volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Come da tradizione, Volkswagen punta molto sul tema della sicurezza e la sua T-Cross Sport ovviamente non fa eccezione. Nella dotazione dal piccolo SUV dal carattere sportivo troviamo di serie i seguenti dispositivi ADAS:

Monitoraggio dell’angolo cieco

Rilevamento della stanchezza del conducente

Front Assist con frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti

Assistenza al mantenimento della corsia

Assistenza all’uscita dal parcheggio

Sistema di protezione proattivo degli occupanti

Cruise control adattivo

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Motorizzazioni

L’offerta propulsori della T-Cross Sport prevede invece la presenza dei motori a benzina sovralimentati 1.0 TSI da 95 CV (cambio manuale), 1.0 TSI da 110 CV (trasmissione manuale o automatica Dsg) e 1.5 TSI da 150 CV (cambio automatico Dsg).