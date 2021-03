Volkswagen potrebbe entrare in Formula 1 con Red Bull?

Volkswagen è da tanto tempo che pensa e medita di entrare nel mondo della Formula 1, già dai tempi in cui la Red Bull vinceva i mondiali con Sebastian Vettel come pilota di punta. Proprio il Team di Milton Keynes sembra poter essere la chiave giusta per entrare nel Circus, dato che nel passato il sodalizio fra Red Bull e la Casa di Wolfsburg è stato protagonista in altre categorie del motorsport. Adesso, qualcosa si muove e fa presumere che sia più di un rumors quello che vuole il Gruppo teutonico nella massima categoria dello sport automobilistico.

Indizi che presumono un interesse

Che qualcosa bolle in pentola ce lo dice la presenza di un rappresentante del gruppo tedesco a una recente riunione della Formula 1 Commission, dove tra gli ordini del giorno c’era la discussione delle tempistiche dell’entrata in vigore del nuovo ciclo power unit, fissato nel 2025. Il secondo indizio proviene direttamente da Helmut Marko a ServusTV (emittente del gruppo Red Bull), il quale ha risposto a una domanda mirata per comprendere se Porsche possa essere un opzione futura per il suo Team, in questo modo: “Nulla è stato deciso. Continuiamo a parlare ma non c’è assolutamente nulla di deciso”.