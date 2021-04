Volkswagen Polo 2021: il teaser che anticipa il restyling

Il prossimo 22 aprile, in anteprima mondiale virtuale, sarà svelata la nuova Volkswagen Polo sottoposta al restyling di metà carriera. Come anticipato dal teaser ufficiale, la rinnovata utilitaria della Casa di Wolfsburg adotterà i nuovi proiettori a led integrati con l’elemento luminoso della calandra.

Conferme e indiscrezioni

Inoltre, per la Volkswagen Polo è previsto anche l’aggiornamento sostanziale in termini di design, tecnologie e offerta, anche per quanto riguarda la dotazione di serie. Infatti, è stata confermata l’introduzione della strumentazione digitale, mentre lo stile della carrozzeria dovrebbe essere in linea con la più grande Golf 8. A livello di motorizzazioni, potrebbe debuttare la tecnologia Mild Hybrid con il propulsore a benzina 1.0 eTSI da 110 CV di potenza, affiancato dal motore 1.5 eTSI di pari alimentazione da 150 CV che si porrebbe al top di gamma.

Modello oramai storico

Dal 1975 ad oggi, la Volkswagen Polo è stata prodotta in sei generazioni e circa 18 milioni di esemplari. Tra le derivazioni sul tema figurano la variante berlina a tre volumi con la carrozzeria a due porte degli anni ’70, la sportiva Polo Coupé con l’unità G40 dotata dello specifico compressore volumetrico, la Cross Polo con lo stile da SUV, la prestante Polo GTI e la più recente Polo TGI a metano.