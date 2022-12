Volkswagen punta su nuove piattaforme software

L’agenzia Reuters ha raccolto alcune indiscrezioni da alcune fonti ben informate vicine alla Volkswagen. Il riferimento è a ciò che dovrebbe essere annunciato il 15 dicembre da Oliver Blume. Fra pochi giorni il CEO del gruppo di Wolfsburg illustrerà al Consiglio di Sorveglianza la nuova strategia software e delle piattaforme.

Una svolta rispetto al presente

Nel consesso aziendale dovrebbe essere evidenziata la linea di condotta per superare alcuni limiti nella user experience dei nuovi sistemi di infotainment e nella gestione dei powertrain. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, non suffragate da elementi ufficiali. Diciamo che si tratta di rumors, per quanto ben accreditati. Nei prossimi giorni, comunque, ne sapremo di più, attraverso i comunicati del colosso tedesco. Pare che l’intenzione sia quella di seguire, in via generale, la linea tracciata dall’ex amministratore delegato Herbert Diess.

Volkswagen guarda al futuro

Per proiettarsi verso la guida autonoma di Livello 4, il gruppo Volkswagen si doterà, secondo i soliti ben informati, di una nuova piattaforma software 2.0, che dovrebbe portare il marchio in un’altra dimensione. Miglioramenti sono previsti anche per l’attuale piattaforma 1.1 e per la successiva 1.2, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Sempre secondo le indiscrezioni citate dalla Reuters, il 15 dicembre Blume dovrebbe annunciare il trasferimento del progetto Artemis dallo studio tecnico Audi agli ingegneri del reparto veicoli commerciali del gruppo. Ma pure qui si tratta di semplici voci, da prendere con le pinze.

Evoluzione continua

Una cosa è certa: Volkswagen sta accelerando la trasformazione dello stabilimento di Wolfsbug. L’investimento iniziale previsto è di circa 460 milioni di euro, con l’obiettivo di convertire il sito in una fabbrica di mobilità elettrica altamente efficiente. I preparativi per la produzione della ID.3 nell’impianto principale sono in pieno svolgimento. In futuro, un ulteriore modello completamente elettrico per il segmento dei SUV compatti lascerà la catena di montaggio di Wolfsburg.